Pécsi közlekedés: megint elkéshetünk buszok miatt

Elmaradt a szeptemberre tervezett buszos sztrájk, mert a sofőrök végül elengedték a követelésük egy részét, és de béremelés egy részét így is megkapják. Miután megállapodott a SZAKSZ és buszos vállalat, a cég azt közölte:

külön forrást az önkormányzat így nem tud biztosítani a pécsi közlekedési vállalat számára, viszont nyitott rá, hogy bizonyos mértékig csökkentse szolgáltatási igényét.

Erről több városházi forrásunk úgy vélekedett, hogy az önkormányzat szolgáltatási igényének a csökkentése a járatok számának az újabb csökkentését jelent, kevesebb busz közlekedik. Ez gyakorlatilag azt jelentheti, hogy a cég egyelőre csak a durvább forgatókönyvekkel tud operálni: a már most megritkított menetrend további ritkítása, valamint a járműállomány egy részének kivonása is szóba kerülhet.

Buszos sztrájk utáni megállapodás is terhes lehet a pécsi közlekedésre

Fotó: Laufer László

Mit tesznek a pécsi közlekedéssel?

Ezek azonban már nem pusztán kényelmetlenséget, hanem komoly közlekedési gondokat jelentene Pécsnek. A pécsiek megint tarthatnak arról, hogy a következő hónapokban olyan szintű szolgáltatáscsökkentésre kerülhet sor, ami a mindennapi életet is megnehezíti, miközben eddig is csupán egy megerősített nyári menetrendet használunk ősszel is.

Hány busz van Pécsen?

A pécsi közösségi közlekedést 159 autóbusszal biztosítja a Tüke Busz, amelyek a 150 kilométeres hálózaton több mint félezer megállót érintenek. Munkanapokon 80 nappali és 7 éjszakai vonalon közlekednek a járatok, évente mintegy 10 millió utazást lebonyolítva. Egy átlagos munkanapon közel kétezer, hétvégén több mint ezer járat indul.

Ha nagyobb lépésekre kellene elszánniuk magukat, akkor két lényeges körülmény van: