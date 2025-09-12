szeptember 12., péntek

Járatritkítás

1 órája

Pécsi közlekedés: megint elkéshetünk buszok miatt

Címkék#érdem#Tüke Busz#önkormányzat#vállalat#igény

Forrásaink szerint a vállalatnál eddig nem találtak olyan tartalékot, amely érdemben fedezni tudná a hamarosan összeget. Információink szerint a Tüke Busznál nem igazán tudják, hogyan lehetne kigazdálkodni az önkormányzat által elvárt megtakarításokat a béremelésekre. A pécsi közlekedés megint fejtetejére áll?

Bama.hu
Pécsi közlekedés: megint elkéshetünk buszok miatt

A buszon lévő jegylyukasztók állapotát kifogásolta olvasónk

Fotó: Kovács Liliána

Elmaradt a szeptemberre tervezett buszos sztrájk, mert a sofőrök végül elengedték a követelésük egy részét, és de béremelés egy részét így is megkapják. Miután megállapodott a SZAKSZ és buszos vállalat, a cég azt közölte:  

külön forrást az önkormányzat így nem tud biztosítani a pécsi közlekedési vállalat számára, viszont nyitott rá, hogy bizonyos mértékig csökkentse szolgáltatási igényét. 

Erről több városházi forrásunk úgy vélekedett, hogy az önkormányzat szolgáltatási igényének a csökkentése a járatok számának az újabb csökkentését jelent, kevesebb busz közlekedik. Ez gyakorlatilag azt jelentheti, hogy a cég egyelőre csak a durvább forgatókönyvekkel tud operálni: a már most megritkított menetrend további ritkítása, valamint a járműállomány egy részének kivonása is szóba kerülhet.

A pécsi közlekedés színvonala tovább romolhat
Buszos sztrájk utáni megállapodás is terhes lehet a pécsi közlekedésre
Fotó: Laufer László

Mit tesznek a pécsi közlekedéssel?

Ezek azonban már nem pusztán kényelmetlenséget, hanem komoly közlekedési gondokat jelentene Pécsnek. A pécsiek megint tarthatnak arról, hogy a következő hónapokban olyan szintű szolgáltatáscsökkentésre kerülhet sor, ami a mindennapi életet is megnehezíti, miközben eddig is csupán egy megerősített nyári menetrendet használunk ősszel is. 

Hány busz van Pécsen?

A pécsi közösségi közlekedést 159 autóbusszal biztosítja a Tüke Busz, amelyek a 150 kilométeres hálózaton több mint félezer megállót érintenek. Munkanapokon 80 nappali és 7 éjszakai vonalon közlekednek a járatok, évente mintegy 10 millió utazást lebonyolítva. Egy átlagos munkanapon közel kétezer, hétvégén több mint ezer járat indul.

Ha nagyobb lépésekre kellene elszánniuk magukat, akkor két lényeges körülmény van:

  • Ha kevesebb busz jár, könnyen felborulnak a csatlakozások. Ezért a járatritkítás mellett a menetrendeket úgy kell igazítani, hogy az utasoknak továbbra se kelljen indokolatlanul sokat várniuk az átszállásoknál.
  •  A járatsűrűség csökkentése egy bizonyos kritikus szint alatt már nem lehetséges, például peremkerületeknél szinte már megszüntetésről szólhatna. 

 

