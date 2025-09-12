1 órája
Pécsi közlekedés: megint elkéshetünk buszok miatt
Forrásaink szerint a vállalatnál eddig nem találtak olyan tartalékot, amely érdemben fedezni tudná a hamarosan összeget. Információink szerint a Tüke Busznál nem igazán tudják, hogyan lehetne kigazdálkodni az önkormányzat által elvárt megtakarításokat a béremelésekre. A pécsi közlekedés megint fejtetejére áll?
A buszon lévő jegylyukasztók állapotát kifogásolta olvasónk
Fotó: Kovács Liliána
Elmaradt a szeptemberre tervezett buszos sztrájk, mert a sofőrök végül elengedték a követelésük egy részét, és de béremelés egy részét így is megkapják. Miután megállapodott a SZAKSZ és buszos vállalat, a cég azt közölte:
külön forrást az önkormányzat így nem tud biztosítani a pécsi közlekedési vállalat számára, viszont nyitott rá, hogy bizonyos mértékig csökkentse szolgáltatási igényét.
Erről több városházi forrásunk úgy vélekedett, hogy az önkormányzat szolgáltatási igényének a csökkentése a járatok számának az újabb csökkentését jelent, kevesebb busz közlekedik. Ez gyakorlatilag azt jelentheti, hogy a cég egyelőre csak a durvább forgatókönyvekkel tud operálni: a már most megritkított menetrend további ritkítása, valamint a járműállomány egy részének kivonása is szóba kerülhet.
Mit tesznek a pécsi közlekedéssel?
Ezek azonban már nem pusztán kényelmetlenséget, hanem komoly közlekedési gondokat jelentene Pécsnek. A pécsiek megint tarthatnak arról, hogy a következő hónapokban olyan szintű szolgáltatáscsökkentésre kerülhet sor, ami a mindennapi életet is megnehezíti, miközben eddig is csupán egy megerősített nyári menetrendet használunk ősszel is.
Hány busz van Pécsen?
A pécsi közösségi közlekedést 159 autóbusszal biztosítja a Tüke Busz, amelyek a 150 kilométeres hálózaton több mint félezer megállót érintenek. Munkanapokon 80 nappali és 7 éjszakai vonalon közlekednek a járatok, évente mintegy 10 millió utazást lebonyolítva. Egy átlagos munkanapon közel kétezer, hétvégén több mint ezer járat indul.
Ha nagyobb lépésekre kellene elszánniuk magukat, akkor két lényeges körülmény van:
- Ha kevesebb busz jár, könnyen felborulnak a csatlakozások. Ezért a járatritkítás mellett a menetrendeket úgy kell igazítani, hogy az utasoknak továbbra se kelljen indokolatlanul sokat várniuk az átszállásoknál.
- A járatsűrűség csökkentése egy bizonyos kritikus szint alatt már nem lehetséges, például peremkerületeknél szinte már megszüntetésről szólhatna.