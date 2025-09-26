szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

18°
+18
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nincs megoldás?

55 perce

Ha a pécsi kukások összetörik a kukádat, akkor is neked kell fizetni?!

Címkék#forgalom#munka#kukásautó

Ismert, Pécs legforgalmasabb utcáin éppen a reggeli csúcs idején vonulnak fel a kukásautók. A pécsi kukások menetrendje kapcsán megérkezett a szolgáltató válasza is.

Bama.hu

A pécsi autósok közül sokan nap mint nap ugyanazzal a bosszantó helyzettel szembesülnek: a reggeli csúcsforgalomban feltűnő pécsi kukásautók hosszú percekre teljesen megbénítják a közlekedést. A belváros közelében gyakran 8 óra körül alakul ki 20–25 perces torlódás, de hasonló tapasztalatokról számoltak be a Koller utca környékéről és Kertvárosból is – utóbbi helyszínen inkább 7 órakor áll le emiatt a forgalom. A pécsi szemétszállítással foglalkozó Dél-Kom a minapi cikkünk után megkeresésünkre részletes választ adott, hogy pontosan miért is fordulhatnak elő ilyen helyzetek a pécsi kukásokkal. 

A pécsi kukások zavarhatják a forgalmat reggelente
Mekkora bonyodalmat tud okozni Pécsen a kukásautó? Válaszoltak a pécsi kukásokat irányító cégtől!
Fotó: Löffler Péter

A cég válaszában a belvárost említette meg, pedig Pécs legforgalmasabb utcáira utaltuk az elküldött kérdésünk során. Mindenesetre a vállalat elmonda, hogy Pécs történelmi belvárosában a hulladékszállítást a kora reggeli órákban kezdik meg, mivel ebben az időszakban van a legkisebb forgalom, így a hulladékszállító gépjárművek – általában – akadályoztatás nélkül tudják elvégezni a munkát. 

Kollégáink, – tekintettel a reggeli iskolába menős időszakra – többször félreállnak annak érdekében, hogy a forgalmat ne tartsák fel. A korai szállítás esetlegesen okozhat kellemetlenséget, ugyanakkor ebben az időszakban a legkevésbé zavaró a közlekedés tekintetében. A nap további részében a belvárosi forgalom olyan mértékben megnövekszik, hogy a gyűjtés jelentősen nehezebb, lassabb és zavaróbb lehet mindenki számára.

A szemétszállítással foglalkozó vállalat álláspontja azért is különös, mert 7-8 óra között szokott lenni a legnagyobb forgalom, nem pedig a hajnali órákban, mégis 7-8 óra között bosszantják a pécsi kukásautók a lakosságot, a munkába és iskolába igyekvőket. 

A cég mindenesetre beszélt arról is, hogy mi történik, ha egy-egy kuka megrongálódik. Szerintük „munkatársaink a lehető legnagyobb gondossággal, valamint a hatályban lévő szabályozásoknak megfelelően végzik munkájukat, ugyanakkor előfordulhat, hogy az edény a szállítás során megsérül". Azt állították, hogy minden bejelentés esetében kivizsgálják a gyűjtőedény törésének körülményeit, és a hatályos szabályozások alapján döntenek arról, hogy a gyűjtőedény cseréje vagy javítása társaság, vagy az ingatlanhasználó kötelezettsége. 

A pécsi kukások szerint nekünk kell pótolni...

Ha a gyűjtőedény nem olyan okból törik el, semmisül meg, vagy válik használhatatlanná, amelyért a Dél-Kom felel, vagy az természetes elhasználódás miatt törik el, vagy válik használhatatlanná úgy, hogy az a hulladék szállítását akadályozza, az ingatlanhasználók saját költségen kötelesek gondoskodni annak javításáról vagy pótlásáról. 

Ha már több mint 5 éves, akkor...

Amennyiben hitelt érdemlő módon bizonyítható, hogy a gyűjtőedényt az ingatlanhasználó az ürítést 

  • megelőző több mint 5 éve használja 
  • vagy több mint 5 éve gyártották, akkor úgy kell tekinteni, hogy törése vagy használhatatlanná válása természetes elhasználódásából ered.

Akkor sem foglalkoznak a töréssel, ha nem szabványos kukáról van szó, azaz semmilyen kárt nem térítenek ilyen esetben meg. Az is nagy kérdés, hogy vajon jogilag, fogyasztóvédelmi szempontból megállja-e a helyét ez az érvelés. Ezért megkerestük a Baranya Vármegyei Kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályát is, hogy mi a véleményük erről. Amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu