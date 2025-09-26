Ha a pécsi kukások összetörik a kukádat, akkor is neked kell fizetni?!

A pécsi autósok közül sokan nap mint nap ugyanazzal a bosszantó helyzettel szembesülnek: a reggeli csúcsforgalomban feltűnő pécsi kukásautók hosszú percekre teljesen megbénítják a közlekedést. A belváros közelében gyakran 8 óra körül alakul ki 20–25 perces torlódás, de hasonló tapasztalatokról számoltak be a Koller utca környékéről és Kertvárosból is – utóbbi helyszínen inkább 7 órakor áll le emiatt a forgalom. A pécsi szemétszállítással foglalkozó Dél-Kom a minapi cikkünk után megkeresésünkre részletes választ adott, hogy pontosan miért is fordulhatnak elő ilyen helyzetek a pécsi kukásokkal.

Mekkora bonyodalmat tud okozni Pécsen a kukásautó? Válaszoltak a pécsi kukásokat irányító cégtől!

Fotó: Löffler Péter

A cég válaszában a belvárost említette meg, pedig Pécs legforgalmasabb utcáira utaltuk az elküldött kérdésünk során. Mindenesetre a vállalat elmonda, hogy Pécs történelmi belvárosában a hulladékszállítást a kora reggeli órákban kezdik meg, mivel ebben az időszakban van a legkisebb forgalom, így a hulladékszállító gépjárművek – általában – akadályoztatás nélkül tudják elvégezni a munkát.

Kollégáink, – tekintettel a reggeli iskolába menős időszakra – többször félreállnak annak érdekében, hogy a forgalmat ne tartsák fel. A korai szállítás esetlegesen okozhat kellemetlenséget, ugyanakkor ebben az időszakban a legkevésbé zavaró a közlekedés tekintetében. A nap további részében a belvárosi forgalom olyan mértékben megnövekszik, hogy a gyűjtés jelentősen nehezebb, lassabb és zavaróbb lehet mindenki számára.

A szemétszállítással foglalkozó vállalat álláspontja azért is különös, mert 7-8 óra között szokott lenni a legnagyobb forgalom, nem pedig a hajnali órákban, mégis 7-8 óra között bosszantják a pécsi kukásautók a lakosságot, a munkába és iskolába igyekvőket.

A cég mindenesetre beszélt arról is, hogy mi történik, ha egy-egy kuka megrongálódik. Szerintük „munkatársaink a lehető legnagyobb gondossággal, valamint a hatályban lévő szabályozásoknak megfelelően végzik munkájukat, ugyanakkor előfordulhat, hogy az edény a szállítás során megsérül". Azt állították, hogy minden bejelentés esetében kivizsgálják a gyűjtőedény törésének körülményeit, és a hatályos szabályozások alapján döntenek arról, hogy a gyűjtőedény cseréje vagy javítása társaság, vagy az ingatlanhasználó kötelezettsége.