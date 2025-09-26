55 perce
Ha a pécsi kukások összetörik a kukádat, akkor is neked kell fizetni?!
Ismert, Pécs legforgalmasabb utcáin éppen a reggeli csúcs idején vonulnak fel a kukásautók. A pécsi kukások menetrendje kapcsán megérkezett a szolgáltató válasza is.
A pécsi autósok közül sokan nap mint nap ugyanazzal a bosszantó helyzettel szembesülnek: a reggeli csúcsforgalomban feltűnő pécsi kukásautók hosszú percekre teljesen megbénítják a közlekedést. A belváros közelében gyakran 8 óra körül alakul ki 20–25 perces torlódás, de hasonló tapasztalatokról számoltak be a Koller utca környékéről és Kertvárosból is – utóbbi helyszínen inkább 7 órakor áll le emiatt a forgalom. A pécsi szemétszállítással foglalkozó Dél-Kom a minapi cikkünk után megkeresésünkre részletes választ adott, hogy pontosan miért is fordulhatnak elő ilyen helyzetek a pécsi kukásokkal.
A cég válaszában a belvárost említette meg, pedig Pécs legforgalmasabb utcáira utaltuk az elküldött kérdésünk során. Mindenesetre a vállalat elmonda, hogy Pécs történelmi belvárosában a hulladékszállítást a kora reggeli órákban kezdik meg, mivel ebben az időszakban van a legkisebb forgalom, így a hulladékszállító gépjárművek – általában – akadályoztatás nélkül tudják elvégezni a munkát.
Kollégáink, – tekintettel a reggeli iskolába menős időszakra – többször félreállnak annak érdekében, hogy a forgalmat ne tartsák fel. A korai szállítás esetlegesen okozhat kellemetlenséget, ugyanakkor ebben az időszakban a legkevésbé zavaró a közlekedés tekintetében. A nap további részében a belvárosi forgalom olyan mértékben megnövekszik, hogy a gyűjtés jelentősen nehezebb, lassabb és zavaróbb lehet mindenki számára.
A szemétszállítással foglalkozó vállalat álláspontja azért is különös, mert 7-8 óra között szokott lenni a legnagyobb forgalom, nem pedig a hajnali órákban, mégis 7-8 óra között bosszantják a pécsi kukásautók a lakosságot, a munkába és iskolába igyekvőket.
A cég mindenesetre beszélt arról is, hogy mi történik, ha egy-egy kuka megrongálódik. Szerintük „munkatársaink a lehető legnagyobb gondossággal, valamint a hatályban lévő szabályozásoknak megfelelően végzik munkájukat, ugyanakkor előfordulhat, hogy az edény a szállítás során megsérül". Azt állították, hogy minden bejelentés esetében kivizsgálják a gyűjtőedény törésének körülményeit, és a hatályos szabályozások alapján döntenek arról, hogy a gyűjtőedény cseréje vagy javítása társaság, vagy az ingatlanhasználó kötelezettsége.
A pécsi kukások szerint nekünk kell pótolni...
Ha a gyűjtőedény nem olyan okból törik el, semmisül meg, vagy válik használhatatlanná, amelyért a Dél-Kom felel, vagy az természetes elhasználódás miatt törik el, vagy válik használhatatlanná úgy, hogy az a hulladék szállítását akadályozza, az ingatlanhasználók saját költségen kötelesek gondoskodni annak javításáról vagy pótlásáról.
Ha már több mint 5 éves, akkor...
Amennyiben hitelt érdemlő módon bizonyítható, hogy a gyűjtőedényt az ingatlanhasználó az ürítést
- megelőző több mint 5 éve használja
- vagy több mint 5 éve gyártották, akkor úgy kell tekinteni, hogy törése vagy használhatatlanná válása természetes elhasználódásából ered.
Akkor sem foglalkoznak a töréssel, ha nem szabványos kukáról van szó, azaz semmilyen kárt nem térítenek ilyen esetben meg. Az is nagy kérdés, hogy vajon jogilag, fogyasztóvédelmi szempontból megállja-e a helyét ez az érvelés. Ezért megkerestük a Baranya Vármegyei Kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályát is, hogy mi a véleményük erről. Amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.