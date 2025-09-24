Kukások a reggeli csúcsban: meddig tűrik még a pécsiek?

A reggelente amúgy is zsúfolt Kodály Zoltán utcában rendszeresen előfordul, hogy a 8 óra körüli időszakban 20–25 percre teljesen megbénítják a forgalmat a pécsi kukásautók. Ugyanezt tapasztalhatják a pécsiek a Koller utca környékén, ahol szintén éppen a reggeli időszakban járnak, de hasonlóról kaptunk bejelentést Kertvárosból is, csak ott 7 órakor akadályozzák inkább a haladást. Az emberek ilyenkor nemcsak a dugóban vesztegelnek, hanem az idegeik is pattanásig feszülnek, amiről persze maguk a pécsi kukások aligha tehetnek – a vezénylőik annál inkább.

Nem a pécsi kukásokkal, hanem a hulladékszállítás rendszerével vannak gondok

És mindez miért történik? Azért, mert a hulladékszállításért felelős cég úgy szervezi a munkát, hogy a nap legkritikusabb időszakában több száz autós reggeli közlekedését akadályozzák. Pedig a nap 24 órájából bőven lenne más alkalmas időpont a szemét elszállítására – vélekednek a pécsiek.

Erről nem a pécsi kukások, a munkások tehetnek

A pécsiek joggal háborognak: fizetik a szolgáltatási díjakat, miközben ezért nem élhetőbb, hanem kaotikusabb, feszültebb várost kapnak. Az emberek meglátása szerint a közszolgáltató fittyet hány a város mindennapjaira, holott annak részét képezik ők is – a szemétszállítás Pécs városi rendszerén, irányításán kellene változtatni.

Ráadásul nemcsak a forgalom feltartása okoz gondot. A város központi területein rendszeresen előfordul, hogy a kukásautókból bűzös, fertőzésveszélyes folyadék szivárog az úttestre. A kukásautók szigetelése láthatóan nem megfelelő, a város pedig nap mint nap kénytelen elviselni a járművek után maradó mocskos, bűzölgő csíkot. Ez nemcsak esztétikai kérdés, hanem közegészségügyi kockázat is.

Mint ahogy a kritikusabb pécsiek is elmondják, a pécsiek nem azért fizetik a szemétszállítási díjakat, hogy a szolgáltatás kényelmetlenséget, bűzt és káoszt hozzon magával. Ideje, hogy a hulladékgazdálkodási cég végre felismerje: a város élhetősége nem az utolsó, hanem az első szempont kell, hogy legyen.

Széttört kukák, drága és bosszantó

A családi házas övezetekben a kommunális hulladéktárolók, a fekete kukák magánkézben vannak, ugyanakkor azokat nyilvánvalóan a szemétszállítás miatt a kukások használják. A lakók viszont panaszkodnak, hogy a munkások összetörik azokat, nem figyelnek épségükre, sokszor hiába szólnak. Így kérdés, hogyha egy-egy ilyen eszköz összetörik, akkor kinek a felelőssége azt pótolni, hogyan lehet bizonyítani, mi az eljárásrend ilyen esetekben?

Ennyibe kerülnek a kukák

A szabványos hulladéktároló edényekből a Biokom Nkft.-nél az alábbiakat lehet megvásárolni: