szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

21°
+24
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Drága dugó!

1 órája

Kukások a reggeli csúcsban: meddig tűrik még a pécsiek?

Címkék#forgalom#város#Pécs#kukásautó#díj

Nem először fordul elő, hogy Pécs legforgalmasabb utcáin éppen a reggeli csúcs idején vonulnak fel a kukásautók. A pécsi kukások menetrendje hagy kívánni valót maga után.

Bama.hu

A reggelente amúgy is zsúfolt Kodály Zoltán utcában rendszeresen előfordul, hogy a 8 óra körüli időszakban 20–25 percre teljesen megbénítják a forgalmat a pécsi kukásautók. Ugyanezt tapasztalhatják a pécsiek a Koller utca környékén, ahol szintén éppen a reggeli időszakban járnak, de hasonlóról kaptunk bejelentést Kertvárosból is, csak ott 7 órakor akadályozzák inkább a haladást. Az emberek ilyenkor nemcsak a dugóban vesztegelnek, hanem az idegeik is pattanásig feszülnek, amiről persze maguk a pécsi kukások aligha tehetnek – a vezénylőik annál inkább. 

A szemétszállítás pécsi menetrendje miatt a pécsi kukásokon csattan az ostor
Nem a pécsi kukásokkal, hanem a hulladékszállítás rendszerével vannak gondok 

És mindez miért történik? Azért, mert a hulladékszállításért felelős cég úgy szervezi a munkát, hogy a nap legkritikusabb időszakában több száz autós reggeli közlekedését akadályozzák. Pedig a nap 24 órájából bőven lenne más alkalmas időpont a szemét elszállítására – vélekednek a pécsiek. 

Erről nem a pécsi kukások, a munkások tehetnek

A pécsiek joggal háborognak: fizetik a szolgáltatási díjakat, miközben ezért nem élhetőbb, hanem kaotikusabb, feszültebb várost kapnak. Az emberek meglátása szerint a közszolgáltató fittyet hány a város mindennapjaira, holott annak részét képezik ők is – a szemétszállítás Pécs városi rendszerén, irányításán kellene változtatni. 

Ráadásul nemcsak a forgalom feltartása okoz gondot. A város központi területein rendszeresen előfordul, hogy a kukásautókból bűzös, fertőzésveszélyes folyadék szivárog az úttestre. A kukásautók szigetelése láthatóan nem megfelelő, a város pedig nap mint nap kénytelen elviselni a járművek után maradó mocskos, bűzölgő csíkot. Ez nemcsak esztétikai kérdés, hanem közegészségügyi kockázat is.

Mint ahogy a kritikusabb pécsiek is elmondják, a pécsiek nem azért fizetik a szemétszállítási díjakat, hogy a szolgáltatás kényelmetlenséget, bűzt és káoszt hozzon magával. Ideje, hogy a hulladékgazdálkodási cég végre felismerje: a város élhetősége nem az utolsó, hanem az első szempont kell, hogy legyen.

Széttört kukák, drága és bosszantó

A családi házas övezetekben a kommunális hulladéktárolók, a fekete kukák magánkézben vannak, ugyanakkor azokat nyilvánvalóan a szemétszállítás miatt a kukások használják. A lakók viszont panaszkodnak, hogy a munkások összetörik azokat, nem figyelnek épségükre, sokszor hiába szólnak. Így kérdés, hogyha egy-egy ilyen eszköz összetörik, akkor kinek a felelőssége azt pótolni, hogyan lehet bizonyítani, mi az eljárásrend ilyen esetekben? 

Ennyibe kerülnek a kukák 

A szabványos hulladéktároló edényekből a Biokom Nkft.-nél az alábbiakat lehet megvásárolni: 

Az adatok forrása: Biokom Nkft. telefonos ügyfélszolgálat

Megkerestük a szemétszállításért felelős céget, amennyiben válaszolnak, frissítjük cikkünket. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu