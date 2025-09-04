Elkészült a Pécsi Napok programja: mutatjuk a részleteket

Elkészült a részletes programlista, 5 napon keresztül zajlanak majd az események a Pécsi Napok alkalmából a városban, több helyszínen.

A Pécsi Napok programja hivatalossá vált.

Fotó: Karnok Csaba / Forrás: MW

A Pécsi Napok programja

A Pécsi Napok a nyarat követően is remek lehetőséget kínálnak: a szeptemberi programok között pedig akad pár neves fellépő is.

szeptember 17.

18.00 ICDIP – International Cultural Day in Pécs

21.00 Sena Dagadub feat. Lamine Siskora

A hazai könnyűzenei világ megkerülhetetlen ghánai-magyar énekesnője, Sena Dagadu formációja ezúttal Lamine Siskora szenegáli művésszel kiegészülve lép fel.

18.00 ICDIP – International Cultural Day in Pécs 21.00 Sena Dagadub feat. Lamine Siskora A hazai könnyűzenei világ megkerülhetetlen ghánai-magyar énekesnője, Sena Dagadu formációja ezúttal Lamine Siskora szenegáli művésszel kiegészülve lép fel. szeptember 18.

19.00 Arad Napja

21.00 Vad Fruttik koncert

XIV. Tudományfesztivál

Részletes program: https://tudomanyfesztival.hu/

19.00 Arad Napja 21.00 Vad Fruttik koncert XIV. Tudományfesztivál Részletes program: szeptember 19.

17.00 A Pannon Filharmonikusok Zenekar

19.00 Frank Adél divatshow

21.30 Margaret Island koncert

A Pécsi Tanuló Város Fesztivál programjai egész nap, részletes program: ptf.ckh.hu

szeptember 20.

17.00 Dobro Dosli – Nemzetközi Horvát Fesztivál

19.00 28. Határon Túli Magyarok Összművészeti Fesztiválja Gálaműsora

21.30 Boban Marković Orkestar

szeptember 21.

XXVIII. Európai Bordalfesztivál és II. Bordalnok Énekverseny

15.00 Szüreti felvonulás

15.15 Megnyitó – Bor és Dal Ünnepe

15.30 Népek Bordalai és Táncai – műsor

Fellépő együttesek:

III. Bordalnok Énekverseny döntősei – Magyarország

Bognár Szabolcs (bariton) – Magyarország

Bartók Béla Férfikar – Magyarország

Coro S'Ena Frisca – Olaszország

Musica Aurea Vegyeskar – Ipolyság – Szlovákia

Padragi Bányász Férfikórus – Magyarország

Tirnavia – Vegyeskar Trnava Nagyszombat – Szlovákia

Simply English – Anglia

Misina Néptáncegyüttes - Magyarország

Somogy Zenekar – Magyarország

Ércbányász Koncertfúvószenekar – Magyarország

Reméljük az időjárás is szebbik arcát mutatja majd, hogy a pécsi programok zavartalanul menjenek, nem úgy, mint a legutóbbi Fényfesztiválon.