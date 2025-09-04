szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

28°
+26
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fellépők és programok várnak ránk

1 órája

Elkészült a Pécsi Napok programja: mutatjuk a részleteket

Címkék#koncert#Pécsi Napok#Sena Dagadu#program#énekesnő

Elkészült a részletes programlista. Ghánai-magyar fellépő is lesz a Pécsi Napokon.

Bama.hu
Elkészült a Pécsi Napok programja: mutatjuk a részleteket

A Margaret Island is fellép Pécsen.

Forrás: MW

Fotó: Ádám János

Elkészült a részletes programlista, 5 napon keresztül zajlanak majd az események a Pécsi Napok alkalmából a városban, több helyszínen.

pécsi napok program
A Pécsi Napok programja hivatalossá vált.
Fotó: Karnok Csaba / Forrás: MW

A Pécsi Napok programja

A Pécsi Napok a nyarat követően is remek lehetőséget kínálnak: a szeptemberi programok között pedig akad pár neves fellépő is.

  • szeptember 17.
    18.00 ICDIP – International Cultural Day in Pécs
    21.00 Sena Dagadub feat. Lamine Siskora
    A hazai könnyűzenei világ megkerülhetetlen ghánai-magyar énekesnője, Sena Dagadu formációja ezúttal Lamine Siskora szenegáli művésszel kiegészülve lép fel.
  • szeptember 18.
    19.00 Arad Napja
    21.00 Vad Fruttik koncert
    XIV. Tudományfesztivál
    Részletes program: https://tudomanyfesztival.hu/
  • szeptember 19.
    17.00 A Pannon Filharmonikusok Zenekar
    19.00 Frank Adél divatshow
    21.30 Margaret Island koncert
    A Pécsi Tanuló Város Fesztivál programjai egész nap, részletes program: ptf.ckh.hu

 

  • szeptember 20.
    17.00 Dobro Dosli – Nemzetközi Horvát Fesztivál
    19.00 28. Határon Túli Magyarok Összművészeti Fesztiválja Gálaműsora
    21.30 Boban Marković Orkestar

 

  • szeptember 21.
    XXVIII. Európai Bordalfesztivál és II. Bordalnok Énekverseny
    15.00 Szüreti felvonulás
    15.15 Megnyitó – Bor és Dal Ünnepe
    15.30 Népek Bordalai és Táncai – műsor
    Fellépő együttesek:
    III. Bordalnok Énekverseny döntősei – Magyarország
    Bognár Szabolcs (bariton) – Magyarország
    Bartók Béla Férfikar – Magyarország
    Coro S'Ena Frisca – Olaszország
    Musica Aurea Vegyeskar – Ipolyság – Szlovákia
    Padragi Bányász Férfikórus – Magyarország
    Tirnavia – Vegyeskar Trnava Nagyszombat – Szlovákia
    Simply English – Anglia
    Misina Néptáncegyüttes - Magyarország
    Somogy Zenekar – Magyarország
    Ércbányász Koncertfúvószenekar – Magyarország 

Reméljük az időjárás is szebbik arcát mutatja majd, hogy a pécsi programok zavartalanul menjenek, nem úgy, mint a legutóbbi Fényfesztiválon.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu