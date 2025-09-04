Fellépők és programok várnak ránk
Elkészült a Pécsi Napok programja: mutatjuk a részleteket
Elkészült a részletes programlista. Ghánai-magyar fellépő is lesz a Pécsi Napokon.
A Margaret Island is fellép Pécsen.
Elkészült a részletes programlista, 5 napon keresztül zajlanak majd az események a Pécsi Napok alkalmából a városban, több helyszínen.
A Pécsi Napok programja
A Pécsi Napok a nyarat követően is remek lehetőséget kínálnak: a szeptemberi programok között pedig akad pár neves fellépő is.
- szeptember 17.
18.00 ICDIP – International Cultural Day in Pécs
21.00 Sena Dagadub feat. Lamine Siskora
A hazai könnyűzenei világ megkerülhetetlen ghánai-magyar énekesnője, Sena Dagadu formációja ezúttal Lamine Siskora szenegáli művésszel kiegészülve lép fel.
- szeptember 18.
19.00 Arad Napja
21.00 Vad Fruttik koncert
XIV. Tudományfesztivál
Részletes program: https://tudomanyfesztival.hu/
- szeptember 19.
17.00 A Pannon Filharmonikusok Zenekar
19.00 Frank Adél divatshow
21.30 Margaret Island koncert
A Pécsi Tanuló Város Fesztivál programjai egész nap, részletes program: ptf.ckh.hu
- szeptember 20.
17.00 Dobro Dosli – Nemzetközi Horvát Fesztivál
19.00 28. Határon Túli Magyarok Összművészeti Fesztiválja Gálaműsora
21.30 Boban Marković Orkestar
- szeptember 21.
XXVIII. Európai Bordalfesztivál és II. Bordalnok Énekverseny
15.00 Szüreti felvonulás
15.15 Megnyitó – Bor és Dal Ünnepe
15.30 Népek Bordalai és Táncai – műsor
Fellépő együttesek:
III. Bordalnok Énekverseny döntősei – Magyarország
Bognár Szabolcs (bariton) – Magyarország
Bartók Béla Férfikar – Magyarország
Coro S'Ena Frisca – Olaszország
Musica Aurea Vegyeskar – Ipolyság – Szlovákia
Padragi Bányász Férfikórus – Magyarország
Tirnavia – Vegyeskar Trnava Nagyszombat – Szlovákia
Simply English – Anglia
Misina Néptáncegyüttes - Magyarország
Somogy Zenekar – Magyarország
Ércbányász Koncertfúvószenekar – Magyarország
Reméljük az időjárás is szebbik arcát mutatja majd, hogy a pécsi programok zavartalanul menjenek, nem úgy, mint a legutóbbi Fényfesztiválon.
