Brutális drágulás: mutatjuk, hogy mennyit változik októbertől a parkolási díj Pécsen!

Talán a pécsiek számára megnyugtató, hogy a győri parkolási díjakat (I. zóna: 520 Ft/óra) ugyan meghaladja az új pécsi rendelkezés, de a szintén baloldali irányítású Szeged parkolási díjait (I. zóna: 650 Ft/óra) még nem. Ellenben ez azt is jelenheti a pécsi városházán, hogy van még hova "fejlődni" pécsi parkolási díjakat illetően, azaz növelni a városlakóktól elvett pénzből a bevételeket.

Drasztikusan emelkedik a pécsi parkolási díj - Fotó: Kovács Lilliána

Így maradhat elegendő forrás a képviselői fizetésekre, a holdudvar és propagandaosztály kistafírozására. A helyzet ugyanis az, hogy Pécsen október elsejétől drasztikus mértékben emelik fel a parkolási díjak, a változtatások pedig szinte minden területet érintenek. Az önkormányzat saját bevallása szerint is a 2024-es parkolási szokások alapján az átlagos díjemelés 56 százalékos. Ehhez képest valamilyen matematikai bravúrral azt is kihozták, hogy a pécsi autók átlagszámát figyelembe véve mindössze 828 forintos többletről van szó. Na, de nézzük, akkor azt a 828 forintos emelést...

Mennyire emelkedik a pécsi parkolási díj?

A Péterffy Attila polgármester vezette pécsi baloldal által szorgalmazott új díjtételek a következők szerint alakulnak:

I. zóna: 400 Ft/óráról 600 Ft/órára,

II. zóna: 200 Ft/óráról 320 Ft/órára emelkedik.

A pécsi parkolási bérletek árai is emelkednek, és külön díjat vezetnek be a második autóra, amely akár 20–40 ezer forintos pluszkiadást jelenthet évente a háztartásoknak. Azzal is magyarázták a változásokat, hogy a jelentős parkolóhely hiány egyik oka, hogy a garázzsal rendelkező autótulajdonosok az autójukat növekvő mértékben tárolják közterületen.

Brutális mértékben nőnek bérletek árai is

A pécsi önkormányzat nem teketóriázott és durván megemelte a parkolóbérlet árakat is, ezek egy része 25 százalékkal emelkedett, de a például II. zónában a legtöbb autós által kiváltott havi és negyedéves bérletek ára 64-67 százalékkal lett több.

Zóna Típus Régi egységár (Ft) Új egységár (Ft) Növekedés (%) I. ÉVES 160000 200000 25 I. FÉLÉVES 85000 110000 29 I. NEGYEDÉVES 45000 60000 33 I. HAVI 4500 5600 25 II. ÉVES 72500 120000 65 II. FÉLÉVES 25000 40000 60 II. HAVI 5500 9000 64 II. NEGYEDÉVES 15000 25000 67 A bérletárak így alakulnak

Senki nem úszta meg?

Nem úszták meg a védett övezetekben élők sem, hiszen náluk is történtek emelések, s bár nem minden esetben kell többet fizetniük, de itt is előfordul 43 százalékos drágulás mellett 125 százalékos és 163 százalékos díjemelés is. Az önkormányzat által nyilvánosságra hozott és a képviselők döntését megalapozó dokumentum azonban számos olvashatatlan bejegyzést tartalmaz, így pontosan nem lehet tudni, hogy mi emelkedett és mennyivel, ugyanakkor a végeredményt egy másik dokumentumból ki lehet bányászni. A Biokom NKft. oldalán ugyanakkor a friss hírek között is – szerényen – csak az órákra vonatkozó díjakat szerepeltetik.