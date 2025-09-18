szeptember 18., csütörtök

Féláron ehetünk ezeken a helyeken

2 órája

Jön a Nápolyi Pizzériák Éjszakája – két baranyai pizzázó is csatlakozott az eseményhez

Címkék#árak#Nápolyi Pizzériák Éjszaka#baranyai pizzéria#mohácsi pizzéria#esemény

Szeptember 19-én, pénteken rendhagyóan 50 százalékos kedvezményes áron fogyaszthatunk pizzát a Nápolyi Pizzériák Éjszakája alkalmából. Két egy mohácsi és egy pécsi pizzéria is csatlakozott a kezdeményezéshez.

Bama.hu

Nyakunkon a Nápolyi Pizzériák Éjszakája, az eseményhez egy mohácsi és egy pécsi pizzéria is csatlakozott. Az Elefántos Pizzéria mellett a mohácsi Tánczos Pizzéria és Pálinkaház is felkerült a térképre. A 2023-ban indult a kezdeményezéshez több, mint 50 pizzéria csatlakozott országszerte, Baranya vármegyében is élvezhetjük majd az akciókat. Az esemény alapötlete szerint a Nápolyi Pizzériák Éjszakájához csatlakozó pizzériák fél áron kínálnak 3-féle pizzát egy bizonyos időszakban a nap folyamán. 

pécsi pizzéria
A legjobb nápolyi pizzák nyomában jártunk: több baranyai és pécsi pizzéria mellett a Balatonra is ellátogattunk.

A legjobb baranyai és pécsi pizzéria nyomában

Még tavaly év végén állítottuk össze olvasóink segítségével a legjobb baranyai, köztük több pécsi pizzéria listáját. Egy biztos, vármegyénkben rengeteg kiváló helyen készítenek nápolyi és római stílusú pizzákat is. A Sellye Streetfood Bistro és Pizzériába el is látogattunk, hogy meghallgassuk Jancsár László tulajdonos egészen elképesztő életútját. 

 

 

