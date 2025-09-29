Ledobták a pécsi politikai atomot?

Újabb fordulat a pécsi közéletben: az ellenzéki vezetés közmeghallgatást javasol a város kormányzati támogatásairól és az állítólagos elvonásokról. A kezdeményezés első hallásra erős pécsi politikai fegyvernek tűnik – nevezhetjük „politikai atombombának” –, hiszen a lakosság bevonása egyértelműen a kormány mellé állíthatná a közvéleményt, miközben a baloldal célja a hergelés.

A pécsi politika városházi erőviszonyait átírná egy közmeghallgatás? Archív: Löffler Péter

Hári József, volt fideszes önkormányzati képviselő szerint ideje lenne „tiszta vizet önteni a pohárba” a város és a kormány kapcsolatát illetően. Úgy vélte, az elmúlt hónapokban a szolidaritási hozzájárulás körül kialakult vita, valamint a támogatások és elvonások kérdése több félreértést és politikai csatározást szült, mint valós tájékoztatást. Javaslata szerint a következő közmeghallgatás fő témája lehetne e viszonyrendszer áttekintése, ami szerinte minden politikai irányzat érdeke lenne, hiszen így elkerülhető a további „fárasztó” adok-kapok.

A baloldal évek óta ugyanazt a mantrát ismétli: „a kormány elvonja a forrásokat”, „nem jut pénz semmire”, „a város kivéreztetés alatt áll”. A helyzet paradoxona, hogy miközben a baloldal a transzparenciáról beszél, ugyanoda fut ki a történet: a felelősséget máshol keresik, miközben a holdudvarra, vagy éppen a kényelmes városházi állásokat elfoglaló, sokszor dologtalan propagandisták eltartására mindig futja.

Pécsi politikai sárdobálás helyett ez van

Mint megírtuk, idén nyáron jutott el oda a város, hogy 1,5 milliárdos hitelt kellett felvennie. A városházi sajtósok pedig ilyenkor azokon a cikkeken "nevetgélnek", hogy a pécsiek jó része ilyen helyzetben éppenséggel nem feltétlenül a baloldalnak mostanában kedves, főbelövéses akciókat végrehajtó Majka-koncertre fordította volna ezt a forrást, hanem egészen más célokra. A nemrég még Gyurcsány Ferenccel parolázó Péterffy Attila pécsi polgármester bizalmasa, Ruzsa Csaba alpolgármester júniusban még arról értekezett, hogy