szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

18°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sár nélkül

4 órája

Ledobták a pécsi politikai atomot?

Címkék#transzparencia#viszonyrendszer#történet#baloldal

Közmeghallgatást akarnak a kormánytámogatásokról és elvonásokról. Ezzel vége lehetne a pécsi politikai sárdobálásnak. De mitől tart a pécsi baloldal?

Bóka Máté Ciprián
Ledobták a pécsi politikai atomot?

Fotó: MW

Újabb fordulat a pécsi közéletben: az ellenzéki vezetés közmeghallgatást javasol a város kormányzati támogatásairól és az állítólagos elvonásokról. A kezdeményezés első hallásra erős pécsi politikai fegyvernek tűnik – nevezhetjük „politikai atombombának” –, hiszen a lakosság bevonása egyértelműen a kormány mellé állíthatná a közvéleményt, miközben a baloldal célja a hergelés.

Közmeghallgatás a pécsi politika kereteiben, lenne értelme?
A pécsi politika városházi erőviszonyait átírná egy közmeghallgatás? Archív: Löffler Péter

Hári József, volt fideszes önkormányzati képviselő szerint ideje lenne „tiszta vizet önteni a pohárba” a város és a kormány kapcsolatát illetően. Úgy vélte, az elmúlt hónapokban a szolidaritási hozzájárulás körül kialakult vita, valamint a támogatások és elvonások kérdése több félreértést és politikai csatározást szült, mint valós tájékoztatást. Javaslata szerint a következő közmeghallgatás fő témája lehetne e viszonyrendszer áttekintése, ami szerinte minden politikai irányzat érdeke lenne, hiszen így elkerülhető a további „fárasztó” adok-kapok.

A baloldal évek óta ugyanazt a mantrát ismétli: „a kormány elvonja a forrásokat”, „nem jut pénz semmire”, „a város kivéreztetés alatt áll”. A helyzet paradoxona, hogy miközben a baloldal a transzparenciáról beszél, ugyanoda fut ki a történet: a felelősséget máshol keresik, miközben a holdudvarra, vagy éppen a kényelmes városházi állásokat elfoglaló, sokszor dologtalan propagandisták eltartására mindig futja.  

Pécsi politikai sárdobálás helyett ez van

Mint megírtuk, idén nyáron jutott el oda a város, hogy 1,5 milliárdos hitelt kellett felvennie. A városházi sajtósok pedig ilyenkor azokon a cikkeken "nevetgélnek", hogy a pécsiek jó része ilyen helyzetben éppenséggel nem feltétlenül a baloldalnak mostanában kedves, főbelövéses akciókat végrehajtó Majka-koncertre fordította volna ezt a forrást, hanem egészen más célokra. A nemrég még Gyurcsány Ferenccel parolázó Péterffy Attila pécsi polgármester bizalmasa, Ruzsa Csaba alpolgármester júniusban még arról értekezett, hogy 

 jelen állapot szerint 300 millió forintos mínuszuk van a szeptemberben fizetendő teljes összeghez képest, ebben nincs titok, ez nem csőd. Akkor lenne csőd, ha nem fizetnénk. Azért teszünk intézkedéseket, hogy ezt elkerüljük.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu