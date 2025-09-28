szeptember 28., vasárnap

Bama.hu videó

4 órája

„Egy élet sem elég a szövegek megismerésére” – bemutatkozik Pécs új rabbija (GALÉRIA+VIDEÓ)

Címkék#bama.hu videó#Dr Kurucz Ákos#Pécsi Zsidó Hitközség#rabbi

A Pécsi Zsidó Hitközség közgyűlése Schönberger András nyugdíjba vonulása után Dr. Kurucz Ákost választotta az új pécsi rabbinak. A vallási vezető beiktatását ünnepélyes körülmények között szeptember 22-én tartották a Pécsi Zsinagógában.

Tóth Viktória

– Hogyan élte meg a felkérést, hogy a Pécsi Zsidó Hitközség vezetője legyen? – kérdeztük Kurucz Ákostól, az immár beiktatott pécsi rabbitól.

Dr. Kurucz Ákos, az új pécsi rabbi
Dr. Kurucz Ákos, az új pécsi rabbi
Fotó: Kovács Liliána

– Nagyon meglepett, ugyanis nem volt előzménye. A háromtagú elnökséggel leültünk beszélgetni, sok gyakorlati és elméleti kérdést átbeszéltünk: ők mit várnak el az új rabbitól, én milyen elvek mentén szeretnék dolgozni. A hitközség tagjainak is ki kellett tölteniük egy kérdőívet, és az abban megfogalmazottak találkoztak az én elképzeléseimmel.

– Kaposvárról származik. Milyen kapcsolata van Péccsel?

– Érettségi után jogi egyetemre szerettem volna menni, és eredetileg Pécsen terveztem folytatni a tanulmányaimat. Gimnazista koromban sokat jártam ide: itt nyelvvizsgáztam, kirándultunk osztálytársakkal és a családdal. Végül Szegedre vettek fel egyetemre, majd annak elvégzése után másfél évre visszaköltöztem Kaposvárra. 2007 óta Budapesten élek. A gyerekeim ott járnak iskolába, a feleségem is ott dolgozik, és jogászként én is ott folytattam a pályámat. Pécsre minden második hétvégén jövünk, ünnepekkor vagy ha valamilyen más alkalom, esemény adódik. Egyelőre tehát kétlaki életet élünk.

– Jogászi munkáját tehát aktívan végzi ez után is?

– Igen, mellette még PhD tanulmányokat végzek és egyetemen is tanítok.

dr. Kurucz Ákos pécsi rabbi
A rabbit gyermekei is elkísérték a beiktatására
Fotó: Kovács Liliána

– Milyen tervei vannak a pécsi hitközséget illetően?

– Nagy változásokat nem tervezek, hiszen jól működő mechanizmusok és hagyományok vannak a hitközségen belül. Ezeket nem szeretném felülírni, inkább új színt vinnék a közösség életébe. Fontosnak tartom, hogy támogassam a tagokat lelkileg és tanításokkal. Gyakran elkísérnek a gyerekeim is, ez pedig ösztönözheti a tagokat, hogy ők is hozzák a saját gyermekeiket. Minden írásbeliségen alapuló kultúra szövegeken keresztül érthető meg, a zsidóság tekintetében is így van. A héber Biblia szövegei például ezer éven át keletkeztek, és már ott is óriási eltérések mutatkoznak. Hatalmas kincs áll rendelkezésünkre, amelyből folyamatosan lehet tanulni és tanítani – egy élet sem elég mindennek a tanulmányozására.

– Az ünnepélyes beiktatás napja egybeesett a Ros Hásánával, a zsidó újévvel. Mit jelent ez önnek?

– A zsidó kalendáriumban többféle újév van, de ez lett a fő újév. A Tisri hónap eredetileg a zsidó naptár hetedik hónapja volt, ennek első két napján ünnepeljük az újévet. A hagyomány szerint Isten minden teremtményt megítél: ki marad életben, ki nem. Mivel nincs a vallásunkban gyónás, ilyenkor mindenki magába fordul, átgondolja a rossz cselekedeteit, és megpróbál változtatni rajtuk. Szokás, hogy mézbe mártott almát eszünk, ezzel kívánva egymásnak édes, jó évet. Az ünnepi időszak lezárásaként pedig Tisri 10-én következik a Jom kipur, a 25 órás böjt napja, ami a ciklus lezárása.

Dr. Kurucz Ákos Pécs új rabbija

Fotók: Kovács Liliána

Jogász, három gyermek édesapja az új pécsi rabbi

Kurucz Ákos Kaposváron született 1978-ban, szegedi egyetemistaként rendszeresen járt zsinagógába, a szombati és ünnepi imádkozások lelkes részvevője volt. 2005-ben diplomázott, azóta jogászként dolgozik, 2012-ben nevezték ki bíróvá, majd további tanulmányit követően 2022. februárjában avatták rabbivá. Mesteroktatóként tanít az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem különböző szakjain, és a Doktori Iskola doktorandusza. Nős, három gyermeke van.

 

Bama.hu videó

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
