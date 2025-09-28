„Egy élet sem elég a szövegek megismerésére” – bemutatkozik Pécs új rabbija (GALÉRIA+VIDEÓ)

– Hogyan élte meg a felkérést, hogy a Pécsi Zsidó Hitközség vezetője legyen? – kérdeztük Kurucz Ákostól, az immár beiktatott pécsi rabbitól.

Dr. Kurucz Ákos, az új pécsi rabbi

Fotó: Kovács Liliána

– Nagyon meglepett, ugyanis nem volt előzménye. A háromtagú elnökséggel leültünk beszélgetni, sok gyakorlati és elméleti kérdést átbeszéltünk: ők mit várnak el az új rabbitól, én milyen elvek mentén szeretnék dolgozni. A hitközség tagjainak is ki kellett tölteniük egy kérdőívet, és az abban megfogalmazottak találkoztak az én elképzeléseimmel.

– Kaposvárról származik. Milyen kapcsolata van Péccsel?

– Érettségi után jogi egyetemre szerettem volna menni, és eredetileg Pécsen terveztem folytatni a tanulmányaimat. Gimnazista koromban sokat jártam ide: itt nyelvvizsgáztam, kirándultunk osztálytársakkal és a családdal. Végül Szegedre vettek fel egyetemre, majd annak elvégzése után másfél évre visszaköltöztem Kaposvárra. 2007 óta Budapesten élek. A gyerekeim ott járnak iskolába, a feleségem is ott dolgozik, és jogászként én is ott folytattam a pályámat. Pécsre minden második hétvégén jövünk, ünnepekkor vagy ha valamilyen más alkalom, esemény adódik. Egyelőre tehát kétlaki életet élünk.

– Jogászi munkáját tehát aktívan végzi ez után is?

– Igen, mellette még PhD tanulmányokat végzek és egyetemen is tanítok.

A rabbit gyermekei is elkísérték a beiktatására

Fotó: Kovács Liliána

– Milyen tervei vannak a pécsi hitközséget illetően?

– Nagy változásokat nem tervezek, hiszen jól működő mechanizmusok és hagyományok vannak a hitközségen belül. Ezeket nem szeretném felülírni, inkább új színt vinnék a közösség életébe. Fontosnak tartom, hogy támogassam a tagokat lelkileg és tanításokkal. Gyakran elkísérnek a gyerekeim is, ez pedig ösztönözheti a tagokat, hogy ők is hozzák a saját gyermekeiket. Minden írásbeliségen alapuló kultúra szövegeken keresztül érthető meg, a zsidóság tekintetében is így van. A héber Biblia szövegei például ezer éven át keletkeztek, és már ott is óriási eltérések mutatkoznak. Hatalmas kincs áll rendelkezésünkre, amelyből folyamatosan lehet tanulni és tanítani – egy élet sem elég mindennek a tanulmányozására.