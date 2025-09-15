1 órája
Ettől rettegnek a pécsi sírkövesek a temetőben
Csőd szélén táncoló pécsi önkormányzat érdekes lépésre szánta el magát. Most azonban rettegnek a pécsi sírkövesek, és akár nagyobb temetői díj emelés is jöhet.
Az új síremlékek össze nem hasonlíthatók a száz évvel ezelőtti, páratlan szépségű faragványokkal, véli olvasónk
Forrás: MW
Információink szerint a Biokom NKft. számára új szabályozást készíthetnek elő, amely alapjaiban rendezhetné át a köztemetőkben folyó pécsi sírkövesek munkájának a rendjét. A tervezet lényege az lehet, hogy a temetők területén bizonyos feladatokat – például a sírkőalapozást, a bontási munkálatokat, a helyreállításokat vagy akár a járdaépítéseket – a jövőben kizárólag a Biokom végezhetné – és nyilván az arra szerződött alvállalkozója.
A pécsi sírkövesek ettől félnek
A több évtizedes múltra visszatekintő, generációkon átívelő tudással rendelkező, sírkövek készítésével foglalkozó vállalkozások attól tartanak, hogy amennyiben ez a rendszer valóban életbe lépne, a szakemberek gyakorlatilag kiszorulnának a temetőkből. Ez a verseny megszűnéséhez, áremelkedéshez, valamint a hozzátartozók választási lehetőségeinek beszűküléséhez vezethetne.
A városházi forrásaink szerint a pécsi sírkövesek hangsúlyozzák: a szakmának sajátos tudása, technikája és hagyományai vannak, amelyek egy temetőüzemeltetéssel nem feltétlenül helyettesíthetők. Aggályosnak tartják, hogy ha a Biokom, illetve alvállalkozója végezne minden bontási munkát, akkor a sírkövesek garanciavállalása értelmét veszíthetné – hiszen ha a cég másképpen nyúlna hozzá a meglévő síremlékekhez, sérülhetne a korábban elvégzett munka.
Más városokban már gondot okozott
A sírkövesek arra is felhívják a figyelmet, hogy hasonló gyakorlat más településeken már feszültséget szült. Ahol a vállalkozók ellehetetlenítése is súlyos konfliktusokhoz is vezetett. Sokan attól tartanak, hogy Pécsen is hasonló helyzet alakulna ki – közölte forrásunk.
Hatalmas pénzek mozoghatnak
A temetkezési piac Pécsen is jelentős: évente több ezer temetés zajlik a város köztemetőiben, ami több százmillió forintos nagyságrendű forgalmat jelenthet. Nyilvánvalóan az a cél, hogy a Biokom ezzel a többlet bevételhez jusson, csakhogy tartanak attól, hogy egy kiszemelt "baráti" vállalkozóhoz jut ez a forrás.
Díjemelés is napirenden
Tovább növeli a feszültséget, hogy a közeljövőben újra napirendre kerülhet a pécsi temetői díjak emelése, aminek tárgyalását nemrég elhalasztották. Ha a díjemelés és a munkák átszervezése együtt valósulna meg, az egyszerre sújtaná a vállalkozásokat és a gyászoló családokat.
Egyelőre csak tervek, de nő a bizonytalanság
Hivatalos döntés még nem született, a változtatás egyelőre előkészítés alatt állhat. Ugyanakkor rettegnek a pécsi sírkövesek már most attól tartanak, hogy a folyamat visszafordíthatatlan következményekkel járhat.