1 órája
Melyik sör divatos manapság? A belvárosban mutatták be a helyi termékeket (GALÉRIA+VIDEÓ)
Pécsett pénteken délelőtt a Kossuth téren mutatták be a Pécsi Sör legújabb termékeit, sajtótájékoztatóval és ingyenes kóstolóval egybekötve. Az esemény célja, hogy minél szélesebb közönséghez eljusson a hagyományokra építő, de folyamatosan megújuló Pécsi Sör.
Fotó: KOVACS LILIANA
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya vármegyei szervezete pénteken 10:30-tól tartott sajtótájékoztatót, amelyet 11 órától a Pécsi Sör Promóció követett a város szívében, a Kossuth téren. A rendezvényen a szervezők a korábbi hagyományok folytatásáról beszéltek: a kamara ugyanis az elmúlt években nagy sikerrel szervezett hasonló promóciós eseményeket dinnyével, almával és mézzel. Most először került sor arra, hogy a helyben készült sört népszerűsítsék a nagyközönség körében.
Az alkoholmentes sör a jövő?
Turós Izabella, a NAK Baranya vármegyei igazgatója kiemelte: bár a nyár véget ért, egy jó sör mindig kellemes élményt nyújt, különösen akkor, ha helyi termékről van szó. Hozzátette, hogy az alkoholmentes változatok mára nemcsak a fiatalok körében váltak divatossá, hanem sporteseményeken is egyre népszerűbb frissítőként szolgálnak. Szerinte a Pécsi Sör széles kínálatával tömegeket tud megszólítani.
Dr. Őri László, a Baranya Vármegyei Közgyűlés elnöke arról beszélt, hogy a helyi termékek fogyasztása nem csupán tudatos vásárlói döntés, hanem a térség gazdaságának erősítését is szolgálja. Mint fogalmazott:
Ha a piacon helyi termékeket választunk, jó minőség kerül a kosarunkba, és egyben a saját közösségünket támogatjuk.
Őri arra buzdította a résztvevőket, hogy keressék a Pécsi Sörgyár termékeit, amelyek között már nemcsak a jól ismert Szalon található, hanem egyre bővülő alkoholmentes választék, valamint egészséges, izotóniás italok is.
Koccints Pécsre! – Sörpillanatok a város szívébőlFotók: Kovács Liliána
A Pécsi Sör folyamatos innovációval készül
Popa Luca, a Pécsi Sör marketingkoordinátora bemutatta a legújabb fejlesztéseket. Mint mondta, a gyár folyamatosan dolgozik azon, hogy az alkoholmentes italok piacán is megvesse – köztük például az izotóniás termékükkel. Az újdonságok célja, hogy a fogyasztók a hagyományos ízek mellett modern, egészségtudatos alternatívákat is találjanak a boltok polcain.
A Pécsi Sör Promóció jó hangulatban zajlott, a szervezők a járókelőknek kínáltak alkoholmentes kóstolót. A helyi közösség és a döntéshozók egyaránt hangsúlyozták: a minőségi, pécsi gyártású sör nemcsak gasztronómiai értéket képvisel, hanem a város és a térség gazdasági és kulturális örökségének fontos része is.
Bama.hu videó
- Horrorbaleset Kacsótánál: sokkoló fotók érkeztek a helyszínről (GALÉRIA+VIDEÓ)
- Elképesztő hangulat, szenzációs élmény − pécsiek a helyszínen szurkoltak Münchenben (FOTÓ és VIDEÓ)
- Mi történhetett? Egy vadászrepülőt láttak Pécs felett repülni! (VIDEÓ)
- Megnyílt a KeszüZoo – egy szívvel-lélekkel készült falusi mini állatkert (GALÉRIA+VIDEÓ)
- Borzalmas látvány: így néznek ki a kedd reggeli balesetben összetört autók (GALÉRIA+VIDEÓ)