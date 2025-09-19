szeptember 19., péntek

Melyik sör divatos manapság? A belvárosban mutatták be a helyi termékeket (GALÉRIA+VIDEÓ)

Címkék#város#bama.hu videó#Pécsi Sör Promóció#Nemzeti Agrárgazdasági Kamara#hagyomány

Pécsett pénteken délelőtt a Kossuth téren mutatták be a Pécsi Sör legújabb termékeit, sajtótájékoztatóval és ingyenes kóstolóval egybekötve. Az esemény célja, hogy minél szélesebb közönséghez eljusson a hagyományokra építő, de folyamatosan megújuló Pécsi Sör.

Jusztin Levente
Melyik sör divatos manapság? A belvárosban mutatták be a helyi termékeket (GALÉRIA+VIDEÓ)

Fotó: KOVACS LILIANA

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya vármegyei szervezete pénteken 10:30-tól tartott sajtótájékoztatót, amelyet 11 órától a Pécsi Sör Promóció követett a város szívében, a Kossuth téren. A rendezvényen a szervezők a korábbi hagyományok folytatásáról beszéltek: a kamara ugyanis az elmúlt években nagy sikerrel szervezett hasonló promóciós eseményeket dinnyével, almával és mézzel. Most először került sor arra, hogy a helyben készült sört népszerűsítsék a nagyközönség körében.

Pécsi Sör promóció
A Pécsi Sör alkoholmentes termékeit mutatta be a Nemzeti Agrárkamara Pécsett
Fotó: Kovács Liliána

Az alkoholmentes sör a jövő?

Turós Izabella, a NAK Baranya vármegyei igazgatója kiemelte: bár a nyár véget ért, egy jó sör mindig kellemes élményt nyújt, különösen akkor, ha helyi termékről van szó. Hozzátette, hogy az alkoholmentes változatok mára nemcsak a fiatalok körében váltak divatossá, hanem sporteseményeken is egyre népszerűbb frissítőként szolgálnak. Szerinte a Pécsi Sör széles kínálatával tömegeket tud megszólítani.

Dr. Őri László, a Baranya Vármegyei Közgyűlés elnöke arról beszélt, hogy a helyi termékek fogyasztása nem csupán tudatos vásárlói döntés, hanem a térség gazdaságának erősítését is szolgálja. Mint fogalmazott: 

Ha a piacon helyi termékeket választunk, jó minőség kerül a kosarunkba, és egyben a saját közösségünket támogatjuk.

 Őri arra buzdította a résztvevőket, hogy keressék a Pécsi Sörgyár termékeit, amelyek között már nemcsak a jól ismert Szalon található, hanem egyre bővülő alkoholmentes választék, valamint egészséges, izotóniás italok is.

Koccints Pécsre! – Sörpillanatok a város szívéből

Fotók: Kovács Liliána

A Pécsi Sör folyamatos innovációval készül

Popa Luca, a Pécsi Sör marketingkoordinátora bemutatta a legújabb fejlesztéseket. Mint mondta, a gyár folyamatosan dolgozik azon, hogy az alkoholmentes italok piacán is megvesse – köztük például az izotóniás termékükkel. Az újdonságok célja, hogy a fogyasztók a hagyományos ízek mellett modern, egészségtudatos alternatívákat is találjanak a boltok polcain.

A Pécsi Sör Promóció jó hangulatban zajlott, a szervezők a járókelőknek kínáltak alkoholmentes kóstolót. A helyi közösség és a döntéshozók egyaránt hangsúlyozták: a minőségi, pécsi gyártású sör nemcsak gasztronómiai értéket képvisel, hanem a város és a térség gazdasági és kulturális örökségének fontos része is.

 

