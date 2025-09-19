Melyik sör divatos manapság? A belvárosban mutatták be a helyi termékeket (GALÉRIA+VIDEÓ)

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya vármegyei szervezete pénteken 10:30-tól tartott sajtótájékoztatót, amelyet 11 órától a Pécsi Sör Promóció követett a város szívében, a Kossuth téren. A rendezvényen a szervezők a korábbi hagyományok folytatásáról beszéltek: a kamara ugyanis az elmúlt években nagy sikerrel szervezett hasonló promóciós eseményeket dinnyével, almával és mézzel. Most először került sor arra, hogy a helyben készült sört népszerűsítsék a nagyközönség körében.

A Pécsi Sör alkoholmentes termékeit mutatta be a Nemzeti Agrárkamara Pécsett

Fotó: Kovács Liliána

Az alkoholmentes sör a jövő?

Turós Izabella, a NAK Baranya vármegyei igazgatója kiemelte: bár a nyár véget ért, egy jó sör mindig kellemes élményt nyújt, különösen akkor, ha helyi termékről van szó. Hozzátette, hogy az alkoholmentes változatok mára nemcsak a fiatalok körében váltak divatossá, hanem sporteseményeken is egyre népszerűbb frissítőként szolgálnak. Szerinte a Pécsi Sör széles kínálatával tömegeket tud megszólítani.

Dr. Őri László, a Baranya Vármegyei Közgyűlés elnöke arról beszélt, hogy a helyi termékek fogyasztása nem csupán tudatos vásárlói döntés, hanem a térség gazdaságának erősítését is szolgálja. Mint fogalmazott:

Ha a piacon helyi termékeket választunk, jó minőség kerül a kosarunkba, és egyben a saját közösségünket támogatjuk.

Őri arra buzdította a résztvevőket, hogy keressék a Pécsi Sörgyár termékeit, amelyek között már nemcsak a jól ismert Szalon található, hanem egyre bővülő alkoholmentes választék, valamint egészséges, izotóniás italok is.