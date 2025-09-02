szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

29°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Trezor

1 órája

Nem hiszed el, milyen kincset rejt a pécsi Széchenyi tér!

Címkék#Széchenyi tér#történelem#Janus Pannonius Múzeum

Ősi kincsek és fegyverek a belvárosban. Elképesztő vagyonra bukkanhatunk a pécsi Széchenyi téren. Százmilliárd forintról beszélünk!

Bóka Máté Ciprián

A pécsi Széchenyi téren található Janus Pannonius Múzeum Látogatóközpont új fejezetet nyit a város kulturális életében. A 2024-ben megnyitott épület most olyan fejlesztésen megy keresztül, amelynek során eddig a nagyközönség elől elzárt kincseket, fegyvereket és régészeti leleteket mutatnak be. A város negyedmilliárdos támogatást igényelt a „Fenntartható versenyképes városfejlesztés” program keretében, hogy létrehozza ezt az új látványosságot a Régészeti Múzeumhoz kapcsolódva.

A pécsi Széchenyi téren található Régészeti Múzeumot fejlesztenék
A pécsi Széchenyi téren máris óriási vagyon gyűlt össze - Fotó: B. M. 

 

Elképesztő vagyon van máris, de rejtve

  • A fejlesztés egyik legfontosabb eleme a Kincstár, ahol a legértékesebb, eddig trezorokban őrzött tárgyak kaphatnak helyet. A látogatók első alkalommal tekinthetik meg a legendás Pécsi sisakot, hun és avar aranykincseket, valamint több évezredes érméket, amelyek a város történelmét és gazdagságát idézik.
  • A Fegyvertár a múzeum gyűjteményében található harci eszközöket mutathatja be: kardok, lándzsák és puskák mellett interaktív bemutatók is várnák a látogatókat, így lehetőség nyílna a történelmi fegyverek kipróbálására és tanulmányozására.
  • A Régészeti Látványraktár különleges élményt nyújtana: itt olyan leleteket lennénk kiállítva amelyek eddig nem voltak láthatók. Az interaktív eszközök segítségével a látogatók közelebbről is megismerhetik az ősi tárgyak történetét és jelentőségét.

A mohácsi csatához kapcsolódó Éremtár a pincében helyezkedne el, és a 44 ezer darabos éremlelet mellett más, a csatához köthető kincseket is bemutat. A látogatók így testközelből láthatnák Magyarország történelmének egyik legfontosabb eseményéhez kapcsolódó értékeket.

A korábbi Római Kőtár fejlesztése is új szintre léphet: projektorok és fényfestés segítségével a római sírkövek eredeti színei elevenednek meg, így a látogatók az ókor vizuális világát is átélhetik.

A pécsi Széchenyi tér új éke lehet

A fejlesztés révén a pécsi Széchenyi tér nem csupán Pécs történelmi központja lesz, hanem olyan kulturális csomóponttá válik, ahol a múlt titkai újra életre kelnek. A modern, interaktív attrakciók lehetővé teszik, hogy a látogatók kapcsolatot alakítsanak ki a történelemmel, Pécs értékeivel. A Janus Pannonius Múzeum Látogatóközpont bővítése így nemcsak a kulturális életet gazdagítja, hanem hozzájárul a város turisztikai vonzerejének növeléséhez.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu