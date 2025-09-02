Nem hiszed el, milyen kincset rejt a pécsi Széchenyi tér!

A pécsi Széchenyi téren található Janus Pannonius Múzeum Látogatóközpont új fejezetet nyit a város kulturális életében. A 2024-ben megnyitott épület most olyan fejlesztésen megy keresztül, amelynek során eddig a nagyközönség elől elzárt kincseket, fegyvereket és régészeti leleteket mutatnak be. A város negyedmilliárdos támogatást igényelt a „Fenntartható versenyképes városfejlesztés” program keretében, hogy létrehozza ezt az új látványosságot a Régészeti Múzeumhoz kapcsolódva.

A pécsi Széchenyi téren máris óriási vagyon gyűlt össze - Fotó: B. M.

Elképesztő vagyon van máris, de rejtve

A fejlesztés egyik legfontosabb eleme a Kincstár, ahol a legértékesebb, eddig trezorokban őrzött tárgyak kaphatnak helyet. A látogatók első alkalommal tekinthetik meg a legendás Pécsi sisakot, hun és avar aranykincseket, valamint több évezredes érméket, amelyek a város történelmét és gazdagságát idézik.

A Fegyvertár a múzeum gyűjteményében található harci eszközöket mutathatja be: kardok, lándzsák és puskák mellett interaktív bemutatók is várnák a látogatókat, így lehetőség nyílna a történelmi fegyverek kipróbálására és tanulmányozására.

A Régészeti Látványraktár különleges élményt nyújtana: itt olyan leleteket lennénk kiállítva amelyek eddig nem voltak láthatók. Az interaktív eszközök segítségével a látogatók közelebbről is megismerhetik az ősi tárgyak történetét és jelentőségét.

A mohácsi csatához kapcsolódó Éremtár a pincében helyezkedne el, és a 44 ezer darabos éremlelet mellett más, a csatához köthető kincseket is bemutat. A látogatók így testközelből láthatnák Magyarország történelmének egyik legfontosabb eseményéhez kapcsolódó értékeket.

A korábbi Római Kőtár fejlesztése is új szintre léphet: projektorok és fényfestés segítségével a római sírkövek eredeti színei elevenednek meg, így a látogatók az ókor vizuális világát is átélhetik.

A pécsi Széchenyi tér új éke lehet

A fejlesztés révén a pécsi Széchenyi tér nem csupán Pécs történelmi központja lesz, hanem olyan kulturális csomóponttá válik, ahol a múlt titkai újra életre kelnek. A modern, interaktív attrakciók lehetővé teszik, hogy a látogatók kapcsolatot alakítsanak ki a történelemmel, Pécs értékeivel. A Janus Pannonius Múzeum Látogatóközpont bővítése így nemcsak a kulturális életet gazdagítja, hanem hozzájárul a város turisztikai vonzerejének növeléséhez.