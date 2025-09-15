szeptember 15., hétfő

Baloldal

1 órája

A pécsi szívcentrumért dolgozó professzorba rúgott az újabban tiszás (ex)politikus

Címkék#Cziráki Attila#Magyar Péter#szívcentrum#munkásság

Sikerült megalkotnia egy teraszt, létrehoznia egy közlekedési káoszt óriási károkkal, most viszont beleállt mások terveibe. A volt önkormányzati képviselő nekiment az új pécsi szívcentrum létrehozásán dolgozó professzorba.

Bama.hu

Bár a szívnek van baloldali és jobboldali kamrája, ennek a projektnek nincs politikai felhangja. Ha Pécs összefog, akkor új pécsi szívcentrum jöhet létre – írtuk meg minap. Dr. Cziráki Attila szívgyógyász professzor, a pécsi szívklinika igazgatója nyílt levélben fordult a pécsi polgárokhoz, amikor bejelentette az új központ megvalósításának tervét. Ekkor hangsúlyozta, hogy ez egy történelmi jelentőségű, politikai pártok felett álló ügy. Szerinte a pécsi embereknek szüksége van az új, európai színvonalú Szív- és Érgyógyászati Centrumra, ehhez kérte és meg is kapta Péterffy Attila pécsi baloldali polgármester támogatását, ahogyan Takács Péter egészségügyi államtitkár is örömmel fogadta a kezdeményezést. Ehhez képest azonban a Tisza Párt különböző rendezvényein mostanában feltűnő, Magyar Péter dolgait a közösségi oldalán éltető, volt pécsi baloldali önkormányzati képviselő P. Horváth Tamás nem így látja. Nekiment a professzornak.

Az elvakult tiszásnak nem tetszik az új pécsi szívcentrum terve
Az új pécsi szívcentrumért dolgozik Cziráki Attila, a tiszás ex-képviselő bele is rúgott

Magyar Péter pécsi hívének nagyon nem tetszik

Olvasóink arra hívták fel a figyelmet, hogy Cziráki Attila pártpolitikán felül álló, szakmai célú bejelentése alatt az alábbi hozzászólást hagyta ott P. Horváth Tamás: "Kedves doktor úr, mivel beállt a nemzetromboló hazaáruló tolvaj Fidesz soraiba, szavai hiteltelenek. Nem is értem miért tette, adta az arcát a jövő eltiprásához. A kínai komcsik pénze vagy a putleri rémállam kiszolgálói motiválták a nép és a betegei elárulására. Szégyellje magát ezért!”

 

A közösségi oldalon magát "politikus" jelzővel P. Horváth Tamás amúgy kihullott a városi közgyűlésből, miután hiába menekítették ki a korábbi, tettyei körzetéből és indították a belvárosban, ott sem sikerült nyernie. A baloldali politikussal kapcsolatban érdekesség az itteni klímákkal és helyiek szerint csak „rusnya sárga műanyag köcsögökkel" is bonyodalomba került a Magaslati úton. A Vince utca és Tettye utca forgalmi rendjének megváltoztatása is nevéhez fűződik és azóta sem lehet tudni, hogy a mennyibe került a városlakóknak az így tönkrement burkolat javítása. 

A balosok kedvenc kulturális vezetője, volt bizottsági elnök egyébként egy momentumos tüntetésen a keresztény és kulturális értékekbe is beleszállt. Vacak sírkamrák, amikben semmilyen különleges építészeti truváj nincsen – mondta a pécsi világörökségről. 

Pécsi szívcentrum kontra terasz

A korábban kocsma üzemeltető P. Horváth munkásságával kapcsolatban megjegyezhető, hogy regnálása alatt létrejött a Hamerli park, amelyet azonban alig használnak, valamint egy tettyei kilátóterasz, amik leginkább kubikus munkát igényeltek.  Ezek a "teljesítmények" viszont aligha mérhetőek össze egy európai színvonalú szívcentrum létrehozásával. 

 

