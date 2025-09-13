Pécsi szívgyógyász a pécsiek szívéért, órási tervei vannak

Cziráki Attila szívgyógyász professzor, a pécsi szívklinika igazgatója nyílt levélben fordult a pécsi polgárokhoz, amikor bejelentette az új egészségügyi központ megvalósításának tervét. Ekkor hangsúlyozta, hogy ez egy történelmi jelentőségű, politikai pártok felett álló ügy: "A pécsi embereknek szüksége van az új, európai színvonalú Szív- és Érgyógyászati Centrumra. A tét óriási, a kormányzati döntések most születnek". Kiemelte, hogy a pécsi szívgyógyászati központhoz források megszerzéséért komoly küzdelem zajlik, és ehhez széleskörű összefogásra van szükség.

Cziráki Attila pécsi szívgyógyász professzor hatalmas célt tűzött ki - Forrás: MW

Csak akkor van esélyünk, ha világosan jelezzük: ebben a városban van akarat, van az ügy érdekében összetartó közösség, van összefogás.

– fogalmazott.

A projekt előkészítése előrehaladott állapotban van: az engedélyezési tervek elkészültek, a soron következő fázis a kiviteli tervek kidolgozása. Ehhez azonban elengedhetetlen a teljes körű támogatás. Ezért Cziráki széles körben fordult a döntéshozókhoz: a város polgármesteréhez, a vármegyei közgyűlés elnökéhez, minden önkormányzati és országgyűlési képviselőhöz – kormánypártiakhoz és ellenzékiekhez egyaránt.

Ez a levél nem egy kérés – sokkal inkább egy sorsfordító felhívás. Ezért kérem önt is: ha hisz a fejlődésben és az egészségben eltöltött, közös életévekben, álljon mellénk! Ha egészség van, minden van.

– közölte.

A pécsi szívgyógyász tárgyalt a polgármesterrel is

Cziráki professzor szeptemberben személyesen is tárgyalásokat folytatott Péterffy Attilával, Pécs baloldali polgármesterével, aki partner volt a projektben.

– Konstruktív, nyílt hangvételű megbeszélést folytattunk. Hiszem, hogy érti és átérzi kezdeményezésünk súlyát, mert a pécsiek egészségénél semmi sem lehet fontosabb – számolt be. A polgármester pedig a közösségi oldalán az mondta, hogy az egészség nem lehet pártpolitikai kérdés, és örömmel támogatja a tervet. Szerinte, Pécsnek helye van a legmodernebb egészségügyi központok között, a városvezetés részéről számíthatnak a támogatására a megvalósítás érdekében.

Az egész régió szívügye Dr. Sebestyén Andor, a PTE Klinikai Központ elnöke pénteken közölte, a fejlesztések olyan irányba mutatnak, amelyek nemcsak Pécsnek, hanem a vármegyének és a régiónak az ellátását is javítják. Kiemelt cél az infrastruktúra fejlesztése, valamint olyan új beruházások megvalósítása, amelyek hosszú távon biztosítják az egészségügyi ellátás színvonalának emelését – mondta. A projekthez kapcsán Takács Péter egészségügyi államtitkár sok sikert kívánt, ami szerinte kiváló kezdeményezés a dél-dunántúli emberek érdekében.

