Pécsi szívklinika: óriási előrelépést jelentene a fejlesztés

– El kell ismerni és be kell látni, hogy a klinika teljesítőképessége a végső határán van. A múlt századbeli tervezés, az energetikai korszerűtlenség és a kubatúra elfogadhatatlanul szűkös – hangsúlyozta dr. Cziráki Attila professzor, a PTE Szívgyógyászati Klinika igazgatója pécsi közgyűlésben. A szív- és érrendszeri betegségek mellett a sztrók az egyik legsúlyosabb népbetegség, amely gyakran halálhoz vagy maradandó rokkantsághoz vezet. A pécsi szívklinika igazgatója ezért hozzátette:

Jelenleg a sztrókellátás magas orvos-szakmai színvonalon zajlik, de a városban rendkívül széttagolt módon. Az új Szív- és Érgyógyászati Centrum projekt révén valamennyi sztrókkal kapcsolatos ellátás egy épületben tudna megvalósulni.

Ezen pedig már évek óta dolgoznak a háttérben, most szélesebb társadalmi összefogásra lenne szükség a siker érdekében.

A pécsi szívklinika épülete elavult, új műtökkel nagyot lehetne előrelépni a gyógyításban

Új pécsi szívklinika: több végtagmentés

Az alsó végtagi érszűkület miatt számos beteg ma amputációra kényszerül. Az új szívklinika projekt ezen is változtathatna.

Két új műtő, egy új katéteres labor és egy teljesen új hotelszárny állna az érsebészet rendelkezésére. Ez azzal járna, hogy nagyobb számban történhetne diagnosztika, amely a végtagot megmentő katéteres vagy műtéti beavatkozáshoz vezethetne

– emelte ki az igazgató.

CT és MR várólista csökkentése

A képalkotó diagnosztika ma Pécsett az egyik legsúlyosabb probléma.

– A megvalósulás esetén két új szupermodern diagnosztikai egység – egy CT és egy MR labor – állna rendelkezésre. Ez drámai módon csökkentené a jelenleg elfogadhatatlanul hosszú CT- és MR-vizsgálati várólistákat – fogalmazott Cziráki Attila professzor.

Összefogás a Szívügyünk Pécs petíció mögött

Az igazgató szerint a projekt sikere közös akaratot igényel.

– Nincs bal- és jobboldali beteg. Számukra egyfajta beteg létezik: a nagybetűs ember, akit a lehető legmagasabb színvonalon kell gyógyítani – hangsúlyozta. A beruházás támogatására indult el a Szívügyünk Pécs petíció, amelyhez a város vezetői már csatlakoztak. A cél, hogy a kormány a kiemelt beruházások közé sorolja a fejlesztést, és biztosítsa a szükséges forrásokat.