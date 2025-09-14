3 órája
Botrány Pécsen: komoly összegekért adják ki a szociális bérlakásokat
Fel kell számolni a visszaéléseket az önkormányzati lakások rendszerében – jelentette ki Varga Tamás, a Mi Hazánk pécsi önkormányzati képviselője. Vannak, akik a pécsi szociális bérlakást adták tovább albérletbe.
A politikus szerint a közelmúltban több olyan eset is napvilágra került, amikor pécsi szociális bérlakások olyan emberekhez kerültek, akik semmilyen módon nem szorulnak rá a támogatott lakhatásra. Sőt, egyesek a kedvezményes bérleti díj mellett másoknak adták ki a lakásokat, jóval magasabb összegért.
– Felderítettünk már olyan esetet, amikor a bérlő néhány ezer forintos havi díjért bérelte a lakást az önkormányzattól, majd azt továbbadta havi 100–150 ezer forintért. Amint ez kiderült, az illetőtől vissza is vettük az ingatlant – mondta Varga.
Balhé, mocsok és káosz a pécsi bérlakások körül
A képviselő hangsúlyozta: a jogi osztály vizsgálja, milyen lépéseket lehet megtenni az ügyekben, de szerinte az ilyen magatartás kimeríti a csalás fogalmát. Ez büntetőfeljelentésekkel is járhat – fogalmazott lapunknak.
Örökbérletek, luxusautók és a rendszer árnyoldalai
Varga Tamás arra is rámutatott, hogy az önkormányzati lakásállományban még mindig vannak úgynevezett „örökbérletes” lakások. Ezeket a konstrukciókat még a rendszerváltás környékén hozták létre, és sok esetben örökölhetők is, így évtizedeken keresztül biztosítanak piacinál jóval olcsóbb lakhatást a bérlőknek és családjuknak.
Ezeket nagyon nehéz jogilag kezelni, hiszen más elbírálás alá esnek. Ha egy bérlő már nem felel meg a feltételeknek – például már nem szorul rá –, vissza lehetne venni a lakást, de ez nagyon bonyolult dolog – mutatott rá.
A képviselő megemlítette: olyan bérlőről is hallottak, aki a legújabb Tesla modellel közlekedik, miközben önkormányzati lakásban él. „Ez önmagában mutatja, hogy valami nagyon nincs rendben a rendszerben” – tette hozzá.
A pécsi szociális bérlakások a valódi rászorulóknak járnak
Varga Tamás szerint a pécsi szociális bérlakások a rászorulóknak járnak, nem pedig azoknak, akik ügyeskedéssel nyerészkednek rajtuk – ezt szeretnék feltárni.
A képviselő szerint az egyik legfontosabb feladat az, hogy pontosan feltérképezzék, kik és milyen jogcímen laknak önkormányzati ingatlanokban, illetve milyen feltételekkel kapták meg azokat, mert így lehet megállítani a visszaéléseket, és elérni, hogy a lakások tényleg azokhoz kerüljenek, akik valóban rászorulnak.