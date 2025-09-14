szeptember 14., vasárnap

Csalók

43 perce

Botrány Pécsen: komoly összegekért adják ki a szociális bérlakásokat

Címkék#Varga Tamás#bérlakás#önkormányzati lakás

Fel kell számolni a visszaéléseket az önkormányzati lakások rendszerében – jelentette ki Varga Tamás, a Mi Hazánk pécsi önkormányzati képviselője. Vannak, akik a pécsi szociális bérlakást adták tovább albérletbe.

Bóka Máté Ciprián

A politikus szerint a közelmúltban több olyan eset is napvilágra került, amikor pécsi szociális bérlakások olyan emberekhez kerültek, akik semmilyen módon nem szorulnak rá a támogatott lakhatásra. Sőt, egyesek a kedvezményes bérleti díj mellett másoknak adták ki a lakásokat, jóval magasabb összegért.

– Felderítettünk már olyan esetet, amikor a bérlő néhány ezer forintos havi díjért bérelte a lakást az önkormányzattól, majd azt továbbadta havi 100–150 ezer forintért. Amint ez kiderült, az illetőtől vissza is vettük az ingatlant – mondta Varga.

A képviselő hangsúlyozta: a jogi osztály vizsgálja, milyen lépéseket lehet megtenni az ügyekben, de szerinte az ilyen magatartás kimeríti a csalás fogalmát.  Ez büntetőfeljelentésekkel is járhat – fogalmazott lapunknak. 

Örökbérletek, luxusautók és a rendszer árnyoldalai

Varga Tamás arra is rámutatott, hogy az önkormányzati lakásállományban még mindig vannak úgynevezett „örökbérletes” lakások. Ezeket a konstrukciókat még a rendszerváltás környékén hozták létre, és sok esetben örökölhetők is, így évtizedeken keresztül biztosítanak piacinál jóval olcsóbb lakhatást a bérlőknek és családjuknak.

Ezeket nagyon nehéz jogilag kezelni, hiszen más elbírálás alá esnek. Ha egy bérlő már nem felel meg a feltételeknek – például már nem szorul rá –, vissza lehetne venni a lakást, de ez nagyon bonyolult dolog  – mutatott rá.

A képviselő megemlítette: olyan bérlőről is hallottak, aki a legújabb Tesla modellel közlekedik, miközben önkormányzati lakásban él. „Ez önmagában mutatja, hogy valami nagyon nincs rendben a rendszerben” – tette hozzá.

A pécsi szociális bérlakások a valódi rászorulóknak járnak

Varga Tamás szerint a pécsi szociális bérlakások a rászorulóknak járnak, nem pedig azoknak, akik ügyeskedéssel nyerészkednek rajtuk – ezt szeretnék feltárni.

A képviselő szerint az egyik legfontosabb feladat az, hogy pontosan feltérképezzék, kik és milyen jogcímen laknak önkormányzati ingatlanokban, illetve milyen feltételekkel kapták meg azokat, mert így lehet megállítani a visszaéléseket, és elérni, hogy a lakások tényleg azokhoz kerüljenek, akik valóban rászorulnak.

 

