1 órája
Az igen! 694 százalékos díjemelés sikerült a pécsi temetőben – Világrekord lehet!
Világrekord díjemelést hajtott végre Pécsen a baloldal. A pécsi temetői sírhelyek újraváltásának ára több száz százalékkal emelkedett.
Újraváltandó urnahelyek a Pécsi Köztemetőben
Fotó: Kovács Liliána
Csak gratulálni tudok a pécsi közgyűlés azon képviselőinek és természetesen Pécs város polgármesterének, akik megszavazták a pécsi temetői sírhelyek megváltási összegének NYOLCSZOROSÁRA történő MEGEMELÉSÉT.
– közölte a közösségi oldalán Huba Csaba, Vasas-Somogy-Hird volt pécsi önkormányzati képviselője.
A pécsi temetői díjemelés nem oldja meg a csődközeli helyzetet
Mint hozzátette:
a peremvárosi temetőkben (pl. Vasas-Somogy-Hird) az út melletti sírhelyek 25 éves újraváltási díját 5 240 Ft-ról 37 500 Ft-ra, minden más helyen fekvő síroknál pedig 4 250 Ft-ról 33 750 Ft-ra emelték fel a díjat. Ezt hívják „PÉCSISÉGNEK” tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő urak és hölgyek? Szégyenletesnek tartom, amikor az alacsony nyugdíjjal rendelkező idős korosztályt sarcolják meg a közeli hozzátartozóik sírhelyének megváltásakor, ugyanakkor 15 000 000 Ft-ot költenek a Majka koncertjére. Uraim és hölgyeim! Ezt sürgősen át kellene gondolni! Ezek az összegek amúgy sem fogják megoldani a város csődközeli állapotát. Ez botrány!
Régen volt emelés amúgy is
A poszt megjelenése után próbáltuk meg a pécsi temető telefonszámán érdeklődni, de 15.30 órakor már nem voltak bent azok, akik erről felvilágosítást tudtak volna adni. Amúgy a jobboldal ellenezte az emeléseket, de a baloldal kitartott mellette. Ezekből az emelésekből volt több is jócskán, de azok nem voltak ilyen drasztikusak – igaz, akkor sem finomkodtak. Mindenesetre a baloldal azzal védekezik, hogy régen volt emelés, és az önköltségi ár alatt biztosítják a szolgáltatásokat.
Amennyiben helytállóak a számok – és ezen dokumentumok alapján azok –, akkor egy gyors számítás alapján az is kiderült, hogy ezek milyen mértékű díjemelésnek felelnek meg:
1. Út melletti sírhelyek:
Régi díj: 5 240 Ft
Új díj: 37 500 Ft
Emelkedés: 37 500 − 5 240 = 32 260 Ft
Százalékos emelkedés: (32 260 ÷ 5 240) × 100
32 260 ÷ 5 240 = 6,156…
6,156 × 100 = 615,6%
Azaz kb. 616%-os emelés.
2. Egyéb sírhelyek:
Régi díj: 4 250 Ft
Új díj: 33 750 Ft
Emelkedés: 33 750 − 4 250 = 29 500 Ft
Százalékos emelkedés: (29 500 ÷ 4 250) × 100
29 500 ÷ 4 250 = 6,941…
6,941 × 100 = 694,1%
Azaz kb. 694%-os emelésről beszélünk.
Persze ebben nem lehetünk 1000 százalékosan biztosak – de még 694 százalékosan sem –, de alighanem világrekord emelésről beszélünk, amit egy önkormányzatnál elkövettek.