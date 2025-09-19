szeptember 19., péntek

Az igen! 694 százalékos díjemelés sikerült a pécsi temetőben – Világrekord lehet!

Világrekord díjemelést hajtott végre Pécsen a baloldal. A pécsi temetői sírhelyek újraváltásának ára több száz százalékkal emelkedett.

Bama.hu
Újraváltandó urnahelyek a Pécsi Köztemetőben

Fotó: Kovács Liliána

Csak gratulálni tudok a pécsi közgyűlés azon képviselőinek és természetesen Pécs város polgármesterének, akik megszavazták a pécsi temetői sírhelyek megváltási összegének NYOLCSZOROSÁRA történő MEGEMELÉSÉT. 

 – közölte a közösségi oldalán Huba Csaba, Vasas-Somogy-Hird volt pécsi önkormányzati képviselője.

A pécsi temetőt brutálisan megdrágították
A pécsi temetőket rendszeresen felveri a gaz, de most már legalább többet is kell fizetni a gazos temetőért

A pécsi temetői díjemelés nem oldja meg a csődközeli helyzetet

Mint hozzátette: 

a peremvárosi temetőkben (pl. Vasas-Somogy-Hird)  az út melletti sírhelyek 25 éves újraváltási díját 5 240 Ft-ról 37 500 Ft-ra, minden más helyen fekvő síroknál pedig 4 250 Ft-ról 33 750 Ft-ra emelték fel a díjat. Ezt hívják „PÉCSISÉGNEK” tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő urak és hölgyek? Szégyenletesnek tartom, amikor az alacsony nyugdíjjal rendelkező  idős korosztályt sarcolják meg a közeli hozzátartozóik sírhelyének megváltásakor, ugyanakkor 15 000 000 Ft-ot költenek a Majka koncertjére.  Uraim és hölgyeim! Ezt sürgősen át kellene gondolni! Ezek az összegek amúgy sem fogják megoldani a város csődközeli állapotát. Ez botrány!

Régen volt emelés amúgy is

A poszt megjelenése után próbáltuk meg a pécsi temető telefonszámán érdeklődni, de 15.30 órakor már nem voltak bent azok, akik erről felvilágosítást tudtak volna adni. Amúgy a jobboldal ellenezte az emeléseket, de a baloldal kitartott mellette.  Ezekből az emelésekből volt több is jócskán, de azok nem voltak ilyen drasztikusak – igaz, akkor sem finomkodtak. Mindenesetre a baloldal azzal védekezik, hogy régen volt emelés, és az önköltségi ár alatt biztosítják a szolgáltatásokat. 

Amennyiben helytállóak a számok – és ezen dokumentumok alapján azok –, akkor egy gyors számítás alapján az is kiderült, hogy ezek milyen mértékű díjemelésnek felelnek meg: 

1. Út melletti sírhelyek:

Régi díj: 5 240 Ft

Új díj: 37 500 Ft

Emelkedés: 37 500 − 5 240 = 32 260 Ft

Százalékos emelkedés: (32 260 ÷ 5 240) × 100

32 260 ÷ 5 240 = 6,156…
6,156 × 100 = 615,6%

 Azaz kb. 616%-os emelés.

2. Egyéb sírhelyek:

Régi díj: 4 250 Ft

Új díj: 33 750 Ft

Emelkedés: 33 750 − 4 250 = 29 500 Ft

Százalékos emelkedés: (29 500 ÷ 4 250) × 100

29 500 ÷ 4 250 = 6,941…
6,941 × 100 = 694,1%

Azaz kb. 694%-os emelésről beszélünk.

Persze ebben nem lehetünk 1000 százalékosan biztosak – de még 694 százalékosan sem –, de alighanem világrekord emelésről beszélünk, amit egy önkormányzatnál elkövettek. 

 

