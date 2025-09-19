Az igen! 694 százalékos díjemelés sikerült a pécsi temetőben – Világrekord lehet!

A poszt megjelenése után próbáltuk meg a pécsi temető telefonszámán érdeklődni, de 15.30 órakor már nem voltak bent azok, akik erről felvilágosítást tudtak volna adni. Amúgy a jobboldal ellenezte az emeléseket, de a baloldal kitartott mellette. Ezekből az emelésekből volt több is jócskán, de azok nem voltak ilyen drasztikusak – igaz, akkor sem finomkodtak. Mindenesetre a baloldal azzal védekezik, hogy régen volt emelés, és az önköltségi ár alatt biztosítják a szolgáltatásokat.