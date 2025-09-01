szeptember 1., hétfő

Megújultak

1 órája

Hagyományőrzés és megújulás – felfrissült arculattal indul útnak a PTE az új tanévnek – VIDEÓ

A magyar felsőoktatás napján új arculattal jelentkezett az egyetem. Az egységes és korszerű vizuális megjelenés célja, hogy erősítse a Pécsi Tudományegyetem hazai és nemzetközi jelenlétét.

Jusztin Levente

A Pécsi Tudományegyetem szeptember 1-jén mutatta be új arculatát a Szenátusi Tanácsteremben tartott sajtótájékoztatón. A megújult vizuális identitás egyszerre épít az egyetem történelmi hagyományaira és reagál a 21. századi kommunikációs kihívásokra. Az új arculat alapértékei között szerepel a történelmi örökség tisztelete, az egység és a fenntarthatóság, ugyanakkor a jövőbe mutató, modern formavilágot képvisel.

Pécsi Tudományegyetem új arculat
Új tanévhez új arculat dukál a Pécsi Tudományegyetemen – a rektor ezzel is mutatja, nem félnek a megújulástól. Fotó: Csortos Szabolcs

Az új logót 2024 januárjában kiírt hallgatói pályázat nyomán a Művészeti Kar tervezőgrafika szakos hallgatói készítették, szakmai mentorálással. A logó a középkori egyetemi címer motívumaira és geometrikus szerkesztésre épül, megjelenésében a városi jelképeket és Pécs egyetemi hagyományait ötvözi. A tervezés során fontos szempont volt, hogy az intézmény több mint 650 éves múltját és értékeit kortárs formában jelenítse meg.

Hagyományait megtartja a Pécsi Tudományegyetem, de megújul

Miseta Attila rektor hangsúlyozta: az arculatváltás szimbolikusan is üzenet, hogy az egyetem hű marad hagyományaihoz, de nem fél megújulni és válaszolni a jövő kihívásaira. Betlehem József általános rektorhelyettes szerint az új vizuális megjelenés méltó módon képviseli Magyarország első egyetemének értékeit, és hozzájárul az intézmény közösségi identitásának erősítéséhez.

A PTE tervei szerint az új arculati kézikönyv folyamatosan frissül majd, hogy a mindennapi kommunikációs és gyakorlati igényeknek is megfeleljen. Az egységes vizuális rendszer a jövőben a hallgatók, oktatók és partnerek számára is az egyetemhez való tartozás erősebb élményét hivatott biztosítani.

Az új arculatot bemutató videót itt lehet megtekinteni:

 

