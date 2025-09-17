Pécsi út Európa legjobbjai között – a Honda szerint itt vezetni maga a mennyország

Egyik autótípusának népszerűsítése keretében Honda interaktív térképet készített a Honda Európa legjobb, legélvezetesebb útjairól. Nekünk baranyaiaknak kettős dicsőség, hogy nem csak a feltüntetett kilenc magyar útvonalnak örülhetünk, hanem annak is, hogy a legjobbak közé sorolták a pécsi Ranga László utat is. A legendás autóversenyzőkről elkeresztelt útszakasz Ürögből indul és a mecseki szerpentinen egészen Remeterétig viszi utazóit.

Az interaktív térkép több mint 127 útvonalat tartalmaz több mint 25 országban. Hazánkban kilenc útvonalat tartott élményautózásra érdemesnek a Honda, míg Romániában csak kettő ilyet talált, sőt, az alpesi autós-, motoros mennyországban, Ausztriában is csak hét utat emeltek ki a térkép szerkesztői.

A magyar kiemeltekről itt olvashat bővebben.