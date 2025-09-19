53 perce
Szégyenteljes színjáték a pécsi városháza falai között
Pécsen újra sikerült bemutatni, hogyan lehet egy várost vezetni úgy, mintha az nem élő emberek közössége lenne. A pécsi városháza ma már csak egy politikai játszótér.
Miközben van polgármester, két alpolgármester, tanácsadók, kommunikációs „szakemberek”, megannyi kitartott a pécsi városháza falai között – arra a legfontosabb területre, ami minden egyes pécsi életét érinti, egyszerűen nem jut senki. Az egészségügy és a szociális ügyek gazda nélkül maradtak. Egy éve.
Ez nem csupán mulasztás. Ez szégyen. És nemcsak szégyen, hanem egyben beismerése is annak, hogy a városvezetés számára ezek az ügyek nem számítanak. Nincs politikai haszon belőle, nem lehet vele látványosan pózolni, nem hoz gyors sikereket, csak kemény, mindennapos munkát. Márpedig úgy tűnik, Pécsen senki nem akar dolgozni ezen a területen, inkább csak a politikai játszótérnek nézik az önkormányzati munkát.
Mindez különösen pikáns annak fényében, hogy az ellenzéki Tisza Párt országosan folyamatosan az egészségügy helyzetével kampányol. A városban közben szinte nyíltan vállalják, hogy nem is hajlandóak foglalkozni vele. Ez nem más, mint a politikai képmutatás tökéletes példája: beszélni róla lehet, siránkozni rajta kötelező, de felelősséget vállalni már senki sem kíván.
Pécs harmadik alpolgármestert keres, mert a mostani kettő nem bírja!
A pécsi városháza posztokban gondolkozik
Nem új alpolgármester kellene ide, hanem valódi vezetői felelősségvállalás. Valaki, aki nemcsak címkét visel, nemcsak mosolyog a pulpituson, és nemcsak másokra mutogat, hanem képes és hajlandó is menedzselni a várost. A polgármester és holdudvara bőven megkapja a maga busás fizetését, ami évente százmilliókat emészt fel a város költségvetéséből. Ezért a pénzért nem csupán a protokollfotók, facebook-posztok járnának, hanem munka is.
Pécs lakóinak joggal van elegük abból, hogy a városvezetés minden problémát címkékkel, új pozíciókkal és látszatmegoldásokkal próbál elfedni. Nem újabb „helyettesekre” van szükség, hanem arra, hogy végre valaki komolyan vegye ezt a várost, és ne csak játszadozzon a saját politikai homokozójában.