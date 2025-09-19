Szégyenteljes színjáték a pécsi városháza falai között

Miközben van polgármester, két alpolgármester, tanácsadók, kommunikációs „szakemberek”, megannyi kitartott a pécsi városháza falai között – arra a legfontosabb területre, ami minden egyes pécsi életét érinti, egyszerűen nem jut senki. Az egészségügy és a szociális ügyek gazda nélkül maradtak. Egy éve.

A pécsi városháza felett sötét fellegek gyülekeznek

Ez nem csupán mulasztás. Ez szégyen. És nemcsak szégyen, hanem egyben beismerése is annak, hogy a városvezetés számára ezek az ügyek nem számítanak. Nincs politikai haszon belőle, nem lehet vele látványosan pózolni, nem hoz gyors sikereket, csak kemény, mindennapos munkát. Márpedig úgy tűnik, Pécsen senki nem akar dolgozni ezen a területen, inkább csak a politikai játszótérnek nézik az önkormányzati munkát.

Mindez különösen pikáns annak fényében, hogy az ellenzéki Tisza Párt országosan folyamatosan az egészségügy helyzetével kampányol. A városban közben szinte nyíltan vállalják, hogy nem is hajlandóak foglalkozni vele. Ez nem más, mint a politikai képmutatás tökéletes példája: beszélni róla lehet, siránkozni rajta kötelező, de felelősséget vállalni már senki sem kíván.