Pécs harmadik alpolgármestert keres, mert a mostani kettő nem bírja!

Az új alpolgármesteri poszt létrehozását a pécsi városvezetés már korábban is azzal indokolta, hogy a szociális szféra igényei megfelelő képviselet nélkül maradnak. A téma csütörtökön megint előkerült, pedig megoldás más formában már lett volna.

Kevesen vannak, vagy sokan? Mindenesetre a pécsi városvezetés triumvirátusa ebben a formában nem látja el feladatát

A két jelenlegi alpolgármester, Ruzsa Csaba és Zag Gábor ugyanis nem foglalkozik érdemben ezzel a területtel: előbbi elsősorban pénzügyi ügyekkel foglalkozik, utóbbi pedig többnyire reprezentációs, kulturális feladatokat lát el. Péterfy Attila pedig – a közműves múltjából fakadó menedzserszemlélet miatt – nem rendelkezik szociális szakmai tapasztalattal, polgármesterként pedig láthatóan a saját belső apparátusában sem képes erre megoldást találni.

A vita során felmerült az is, hogy nem feltétlenül új alpolgármester kinevezésére lenne szükség. Megoldást jelenthetne a meglévő alpolgármesterek feladatköreinek átrendezése, vagy akár a városvezetési rendszer egészének átgondolása.

Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető szerint tudják, hogy valóban hiány van a politikai felső vezetés szintjén

a szociális,

egészségügyi és

lakhatási terület képviseletében.

A probléma abból ered, hogy ez – akár szándék, akár képességek hiánya miatt – a pécsi politikai felső vezetésben nem találnak fogadtatásra a szféra által megfogalmazott igények.

– Szükség van arra, hogy a politikai felső vezetésben legyen egy olyan személy, aki a szakmával, a szakmai szervezetek vezetőivel, intézményvezetőkkel együttműködve viszi a napi operatív folyamatokat, és stratégiai szinten is szakmai vitákat, megbeszéléseket folytat. Ez lenne klasszikusan egy alpolgármester feladata egy adott szakterületen. A jelenlegi városvezetésében nincsenek meg ezek a képességek. A polgármester is elismerte, hogy ezen a területen nincs meg a megfelelő szakmai tudás, hiszen nyilván nem egészségügyi vagy szociális szakemberek ülnek a pulpituson, akik megfelelő módon átlátnák és vinnék a szakma ügyeit, az adott szakterülethez tartozó folyamatokat. Ez tehát részben képesség-, részben hozzájárulásbeli probléma – mondta. Erre való tekintettel arról kellene beszélni, hogyan lehetne a szakmát megerősíteni akár polgármesteri szinten, és hogyan lehetne új fórumokat beépíteni a rendszerbe, vagy esetleg új modellt létrehozni.