Káosz

1 órája

Pécs harmadik alpolgármestert keres, mert a mostani kettő nem bírja!

Címkék#vita#alpolgármester#hitel#pécsi önkormányzat

Hosszú vita után csütörtökön sem sikerült megválasztani Pécs harmadik alpolgármesterét. Péterffy Attila polgármester az ezzel kapcsolatos indítvány elnapolását kérte, amelyet a jelenlévő képviselők támogattak. A pécsi városvezetés triumvirátusának lejárt az ideje?

Bóka Máté Ciprián

Az új alpolgármesteri poszt létrehozását a pécsi városvezetés már korábban is azzal indokolta, hogy a szociális szféra igényei megfelelő képviselet nélkül maradnak. A téma csütörtökön megint előkerült, pedig megoldás más formában már lett volna. 

A képen látható Ruzsa Csaba és Péterffy Attila mellett Zag Gábor a pécsi városvezetés harmadik tagja
Kevesen vannak, vagy sokan? Mindenesetre a pécsi városvezetés triumvirátusa ebben a formában nem látja el feladatát 

A két jelenlegi alpolgármester, Ruzsa Csaba és Zag Gábor ugyanis nem foglalkozik érdemben ezzel a területtel: előbbi elsősorban pénzügyi ügyekkel foglalkozik, utóbbi pedig többnyire reprezentációs, kulturális feladatokat lát el. Péterfy Attila pedig – a közműves múltjából fakadó menedzserszemlélet miatt – nem rendelkezik szociális szakmai tapasztalattal, polgármesterként pedig láthatóan a saját belső apparátusában sem képes erre megoldást találni.
A vita során felmerült az is, hogy nem feltétlenül új alpolgármester kinevezésére lenne szükség. Megoldást jelenthetne a meglévő alpolgármesterek feladatköreinek átrendezése, vagy akár a városvezetési rendszer egészének átgondolása.

Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető szerint tudják, hogy valóban hiány van a politikai felső vezetés szintjén

  •  a szociális, 
  • egészségügyi és 
  • lakhatási terület képviseletében. 

A probléma abból ered, hogy ez – akár szándék, akár képességek hiánya miatt – a pécsi politikai felső vezetésben nem találnak fogadtatásra a szféra által megfogalmazott igények.

– Szükség van arra, hogy a politikai felső vezetésben legyen egy olyan személy, aki a szakmával, a szakmai szervezetek vezetőivel, intézményvezetőkkel együttműködve viszi a napi operatív folyamatokat, és stratégiai szinten is szakmai vitákat, megbeszéléseket folytat. Ez lenne klasszikusan egy alpolgármester feladata egy adott szakterületen. A jelenlegi városvezetésében nincsenek meg ezek a képességek. A polgármester is elismerte, hogy ezen a területen nincs meg a megfelelő szakmai tudás, hiszen nyilván nem egészségügyi vagy szociális szakemberek ülnek a pulpituson, akik megfelelő módon átlátnák és vinnék a szakma ügyeit, az adott szakterülethez tartozó folyamatokat. Ez tehát részben képesség-, részben hozzájárulásbeli probléma – mondta. Erre való tekintettel arról kellene beszélni, hogyan lehetne a szakmát megerősíteni akár polgármesteri szinten, és hogyan lehetne új fórumokat beépíteni a rendszerbe, vagy esetleg új modellt létrehozni.

Amúgy is nagy a baj

Az ÖPE frakcióvezetője, Berényi Zoltán arra hívta fel a figyelmet, hogy a város nehéz helyzetben van: az iskolakezdés idején egy esetleges buszos sztrájk akár megbéníthatta volna a tömegközlekedést, miközben hitelt vett fel a város ás a pécsieket komolyan érintő díjemelésekre került sor.

Péterffy Attila pécsi polgármester úgy érvelt, igenis van igény a harmadik alpolgármesterre, és ez nem csak tőle, hanem a terület képviseletében is megfogalmazódik – ismerte el azt, hogy nincs gazdája egy éve a területnek. Mindenesetre azt is bevallotta, hogy a város pénzügyi helyzete is ismert: hitelt kellett felvennünk, több díjemelést végrehajtani, ezért ha harmadik alpolgármesterre kerülne sor, annak forrását nem más területektől, hanem a polgármesteri keretből fedezné.

Vége lehet az pécsi városvezetés triumvirátusának?

Ez viszont azt is jelentené, hogy egyéb, kisebb szervezetektől, ügyektől vonna el pénzügyi forrásokat csak azért, mert a mellette ülő két alpolgármester szakmailag nem felkészült. Nem kizárt, hogy a helyzet megoldása nagyon egyszerű lenne: a mostani alpolgármesterek helyett alkalmasabbakra lenne szükség, ehhez pedig le kellene mondaniuk a jelenlegieknek. 

Péterffy végül elnapolást kért és ezt minden jobb- és baloldali képviselő támogatta is, a polgármester ugyanakkor tartózkodott.

 

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
