Eldőlt

Péterffy Attila, Pécs polgármestere beszédet mond a pécsi Emberi Jogi Fesztivál megnyitóján

Címkék#rendőrség#Pécs Pride#Emberi Jogi Fesztivál#Péterffy Attila#levél#törvény

Sajtótájékoztatón jelentette be szerdán Péterffy Attila, Pécs polgármestere, hogy elfogadta a szervezők meghívását, így részt vesz és beszédet mond a pécsi Emberi Jogi Fesztivál nyitóeseményén. Azt, hogy a rendezvénysorozat zárásaként sorra kerülő, a rendőrség által betiltott Pécs Pride-on is jelen lesz-e jövő szombaton, még nem döntötte el.

Én egy olyan város vezetője szeretnék lenni, ahol természetes, hogy mindenki aki akar, bátran élhessen a törvény adta jogaival, lehetőségivel, és mi ennek biztosítsuk a kereteit. Ha bárki úgy érzi, hogy meg kell szólalnia, akkor a társadalmi párbeszéd mentén legyen meg erre a lehetősége

- ezzel a saját magától származó idézettel indította sajtótájékoztatóját Péterrffy Attila, amit az első, 2021-es Pécs Pride kapcsán fogalmazott meg.

Pécs polgármestere ezt követően emlékeztetett arra, hogy sem az első, sem az azt követő három pécsi felvonuláson nem vett részt, mert úgy gondolta, hogy azon a politikának nincsen helye. Hozzátette, az Alaptörvény és a gyülekezési törvény tavaszi módosítása után viszont azonnal tudta, hogy idén, ha lesz fesztivál és felkérést kap, azon részt fog venni, mert neki politikusként is ki kell állni a meggyőződése mellett, s a gyülekezési törvény szigorítása ellen szót emelni - ezért kedden levélben közölte a szervezőkkel, hogy elfogadja az invitálást és beszédet mond az esemény nyitórendezvényén. 

Újságírói kérdésre válaszolva Péterffy Attila úgy fogalmazott, még nem döntötte el, magán a felvonulás is részt vesz-e szombaton.  Elmondta azt is, a rendőrséggel az önkormányzat nem egyeztetett, s ez nem is szükséges, mivel a Pécs Pride szervezésében a város semmilyen módon nem vett részt. Pécs polgármestere végül arról is szólt, hogy megítélése szerint a jogi helyzet egyértelmű: miután a rendőrség betiltotta a felvonulást, s a döntést a Kúria is helybenhagyta, aki azon részt vesz, szabálysértést követ el, s akár büntetésre is számíthat.   

 

