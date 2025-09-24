Péterffy Attila, Pécs polgármestere beszédet mond a pécsi Emberi Jogi Fesztivál megnyitóján

Én egy olyan város vezetője szeretnék lenni, ahol természetes, hogy mindenki aki akar, bátran élhessen a törvény adta jogaival, lehetőségivel, és mi ennek biztosítsuk a kereteit. Ha bárki úgy érzi, hogy meg kell szólalnia, akkor a társadalmi párbeszéd mentén legyen meg erre a lehetősége

- ezzel a saját magától származó idézettel indította sajtótájékoztatóját Péterrffy Attila, amit az első, 2021-es Pécs Pride kapcsán fogalmazott meg.

Pécs polgármestere ezt követően emlékeztetett arra, hogy sem az első, sem az azt követő három pécsi felvonuláson nem vett részt, mert úgy gondolta, hogy azon a politikának nincsen helye. Hozzátette, az Alaptörvény és a gyülekezési törvény tavaszi módosítása után viszont azonnal tudta, hogy idén, ha lesz fesztivál és felkérést kap, azon részt fog venni, mert neki politikusként is ki kell állni a meggyőződése mellett, s a gyülekezési törvény szigorítása ellen szót emelni - ezért kedden levélben közölte a szervezőkkel, hogy elfogadja az invitálást és beszédet mond az esemény nyitórendezvényén.

Újságírói kérdésre válaszolva Péterffy Attila úgy fogalmazott, még nem döntötte el, magán a felvonulás is részt vesz-e szombaton. Elmondta azt is, a rendőrséggel az önkormányzat nem egyeztetett, s ez nem is szükséges, mivel a Pécs Pride szervezésében a város semmilyen módon nem vett részt. Pécs polgármestere végül arról is szólt, hogy megítélése szerint a jogi helyzet egyértelmű: miután a rendőrség betiltotta a felvonulást, s a döntést a Kúria is helybenhagyta, aki azon részt vesz, szabálysértést követ el, s akár büntetésre is számíthat.