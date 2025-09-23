szeptember 23., kedd

A Pici Piac is költözik

3 órája

Új helyszínen folytatja a baranyai sportegyesület

Címkék#kézműves#vásár#épület#öröm#család

Sikert sikerre halmoz a szigetvári Style&Passion Sportegyesület. Vezetőjükkel, Káró-Pandur Petrával nemrégiben podcast-beszélgetést készítettünk, most pedig egy friss hírről számolt be: új fejezet kezdődik életükben.

Tóth Viktória

A Szigetvári Turisztikai Központban 2024-től kávézót és rendezvénytermet működtettek, ahol színes programokkal várták a közönséget – a színházi előadásoktól kezdve egészen a Kávé Világnapjáig. Az egyik legkedvesebb kezdeményezése a Pici Piac volt, ahol a helyi kisvállalkozások kaptak bemutatkozási lehetőséget.

Pici Piac termelői vásár
A Pici Piac kézműves és termelői vásárt a családok is kedvelik
Forrás: Káró-Pandur Petra

– Szerettem volna teret adni a helyi kézműveseknek és termelőknek – fogalmazott Petra. – Ezért is szívügyem a Pici Piac.

Időközben azonban változás történt: a központ további működtetésére benyújtott pályázat sajnos nem nyert támogatást, így a Szigetvári Turisztikai Központból elköltöznek. A jó hír viszont az, hogy a rendezvények nem maradnak el – csupán új otthonra lelnek.

Jön a Pici Piac Placc

Október 5-én a Görösgali út 41/c szám alatti, teraszos épületben nyitják meg új helyüket, ahol ismét kávézóval és programokkal várják a közönséget, a táncpróbák is itt zajlanak majd. Az első rendezvény igazi közösségi ünnep lesz: táncos fellépők, tacskók és gazdáik teszik színessé a napot.  A törzsvendégek örömére a Pici Piac Placc is itt folytatódik aznap: a havonta megrendezett eseményen továbbra is helyi kézművesek és termelők kínálják portékáikat. És hogy miből lehet majd bevásárolni? A kínálatban többek között sajt, kolbász, paprika, pogácsa, rétes, horgolt termékek és gyertyák szerepelnek.

A Pici Piac is tovább folytatódik
A Pici Piac is tovább folytatódik

 

 

 

