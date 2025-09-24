Különös betolakodók a lakásokban – miért szaporodtak el a poloskák, és mit tehetünk ellenük?

– Alapvetően bogarakkal foglalkozom, de van rálátásom a poloskákra is. Én is észlelem, hogy most elég sok van belőlük, de hangsúlyoznám: ez még nem számít rengetegnek. – mondja a szakember. – Amikor 6-7 éve megjelentek nálunk az első invazív (külföldről behurcolt) poloskafajok, akkor valóban rengeteg volt. Azért, mert egy új jövevénynek eleinte nincsenek természetes ellenségei, így az egyedszáma ugrásszerűen megnőhet.

A poloska nem szívesen fogadott vendég lakásainkban

Fotó: Róka László

A klímaváltozás is kedvez a poloskáknak. Az aszályosabb, mediterrán jellegű időjárás, valamint a 25–30 °C közötti hőmérséklet ideális körülményeket biztosít a szaporodásukhoz. Ilyenkor aktívak, találnak bőven táplálékot. Éppen ezért a mediterrán térségből betelepült invazív fajok Magyarországon is sikeresen meghonosodtak.

Ahogy hűl az idő, a poloskák téli búvóhelyet keresnek. Az imágók – vagyis a kifejlett példányok – képesek áttelelni, ha megfelelő rejtekhelyet találnak. Mivel a lakásokban melegebb a mikroklíma, mint a szabadban, a rovarok előszeretettel húzódnak be a falak repedéseibe, ablakok réseibe, padlásokra, pincékbe.

Új ellenségek a táplálékláncban

Az elmúlt években azonban a helyzet némileg változott. A pókok, az énekesmadarak és kisebb rágcsálók is elkezdték fogyasztani a poloskákat, így természetes szabályozó tényezők jelentek meg. Sőt, Európában és Magyarországon is feltűnt egy különleges rovar, a japán szamurájdarázs, amely parazitaként a poloska tojásába rakja saját petéit. S amikor a darázs lárvái kifejlődnek, elpusztítják a poloska petéit, amelyekből végül szamurájdarazsak repülnek ki – erről korábban az Agroinform is beszámolt cikkében.

– Ez az apró darázs képes csökkenteni az invazív címeres poloskák számát, ugyanakkor az őshonos fajokra is veszélyt jelenthet – hívja fel a figyelmet Sár József.

Hogyan védekezhetünk otthonainkban a poloska ellen?

Nincs nagy titok vagy különleges ellenszer a poloska elleni védekezésben. A legbiztosabb módszer, ha megakadályozzuk, hogy berepüljön a házba. A legjobb védekezési mód a poloska ellen (is) a nyílászárókra szúnyoghálót felszerelni, vagy ha észleljük a lakásban, akkor a fizikai megsemmisítés.