szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

21°
+24
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Invazív

1 órája

Különös betolakodók a lakásokban – miért szaporodtak el a poloskák, és mit tehetünk ellenük?

Címkék#padlás#szamurájdarázs#büdösbogár#rovar#poloska#veszély

Ősz elején sokan bosszankodnak, amikor a lakásban, a függönyön vagy a teraszon észreveszik a köznyelvben büdösbogárnak vagy büdösbencének nevezett poloskákat. Bár jelenlétük zavaró, az utóbbi évek tapasztalatai szerint a mostani mennyiség nem számít kirívónak – derült ki a pécsi entomológus, rovar­tankutató, Sár József megfigyeléseiből.

Tóth Viktória

–  Alapvetően bogarakkal foglalkozom, de van rálátásom a poloskákra is. Én is észlelem, hogy most elég sok van belőlük, de hangsúlyoznám: ez még nem számít rengetegnek. – mondja a szakember. – Amikor 6-7 éve megjelentek nálunk az első invazív (külföldről behurcolt) poloskafajok, akkor valóban rengeteg volt. Azért, mert egy új jövevénynek eleinte nincsenek természetes ellenségei, így az egyedszáma ugrásszerűen megnőhet.

Poloska egy levélen
A poloska nem szívesen fogadott vendég lakásainkban
Fotó: Róka László

A klímaváltozás is kedvez a poloskáknak. Az aszályosabb, mediterrán jellegű időjárás, valamint a 25–30 °C közötti hőmérséklet ideális körülményeket biztosít a szaporodásukhoz. Ilyenkor aktívak, találnak bőven táplálékot. Éppen ezért a mediterrán térségből betelepült invazív fajok Magyarországon is sikeresen meghonosodtak.

Ahogy hűl az idő, a poloskák téli búvóhelyet keresnek. Az imágók – vagyis a kifejlett példányok – képesek áttelelni, ha megfelelő rejtekhelyet találnak. Mivel a lakásokban melegebb a mikroklíma, mint a szabadban, a rovarok előszeretettel húzódnak be a falak repedéseibe, ablakok réseibe, padlásokra, pincékbe.

Új ellenségek a táplálékláncban

Az elmúlt években azonban a helyzet némileg változott. A pókok, az énekesmadarak és kisebb rágcsálók is elkezdték fogyasztani a poloskákat, így természetes szabályozó tényezők jelentek meg. Sőt, Európában és Magyarországon is feltűnt egy különleges rovar, a japán szamurájdarázs, amely parazitaként a poloska tojásába rakja saját petéit. S amikor a darázs lárvái kifejlődnek, elpusztítják a poloska petéit, amelyekből végül szamurájdarazsak repülnek ki – erről korábban az Agroinform is beszámolt cikkében.

– Ez az apró darázs képes csökkenteni az invazív címeres poloskák számát, ugyanakkor az őshonos fajokra is veszélyt jelenthet – hívja fel a figyelmet Sár József.

Hogyan védekezhetünk otthonainkban a poloska ellen?

Nincs nagy titok vagy különleges ellenszer a poloska elleni védekezésben. A legbiztosabb módszer, ha megakadályozzuk, hogy berepüljön a házba. A legjobb védekezési mód a poloska ellen (is) a nyílászárókra szúnyoghálót felszerelni, vagy ha észleljük a lakásban, akkor a fizikai megsemmisítés.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu