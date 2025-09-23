Prémium Pécs: ezért fizetnek ki sok-sok milliót a városban

Pécs önkormányzata minden évben prémiumfeladatokat határoz meg a pécsi önkormányzati cégek vezetői számára. A feladatok teljesítése alapján a vezérigazgatók, ügyvezetők és igazgatók javadalmazásban részesülhetnek – amik nem egyszer olyan feladatok, amiket amúgy gondos gazdaként, cégvezetőként is meg lehetne oldaniuk, hiszen extrém teljesítményt nem kívánnak meg. A csőd szélén táncoló pécsi önkormányzat pedig akár 100 millió forintot is kifizethet majd ilyen célokra, a 2024-es esztendőben is nagyjából ennyit fizettek ki.

Olyan munkáért is jár a prémium, amely alapfeladat is lehetne?

Fotó: Kovács Liliána

Nemcsak fűteni, hanem hűteni!

A távhőszolgáltató vezére is több prémiumfeladatot kapott. Ezek közé tartozik Pétávnál a legalább 2%-os eszközarányos eredmény elérése, a lekötött hőteljesítmény növelése, valamint a portfólió bővítése hűtési szolgáltatással és legalább „1 db távfűtéses fogyasztóval hűtési szerződés megkötése". Emellett ki kell dolgozni egy módszertant a hő- és villamos menetrendek összehangolására, valamint modernizálni kell a hőközpontokat, amelyek megfelelnek a legújabb előírásoknak.

A Tüke Busz megtakarít

Az autóbusz-társaság vezérének prémium céljai az elektromos buszok használatának bővítésére, a működési költségek csökkentésére és a járműpark üzemkészségének biztosítására fókuszálnak.

Emellett legalább rengeteg energia-megtakarítást kell elérni, és

36 százalék fölé kell növelni az elektronikus jegy- és bérletvásárlások arányát.

Továbbá minimum 50 millió forintos megtakarítás elérése a költségekben.

Új állatfajok jöhetnek!

A Pécsi Állatkert feladatai között szerepel a 285 millió forintos nettó jegybevétel elérése, a likviditás megőrzése és legalább egymillió forintos eredmény elérése. Bővíteni kell a kereskedelmi bevételeket, minimum nyolc új állatfajt kell bemutatni, valamint szigorú energiafogyasztási korlátoknak is meg kell felelni.

Komolyabb parkoló ellenőrzés!

A városüzemeltető társaság, a Biokom Nkft. vezetői prémiumfeltételei között a legfontosabb, hogy a nehéz gazdasági helyzete ellenére is pozitív eredményt érjen el. A „Dönts Velünk II.” közösségi költségvetés projektjeit határidőre be kell fejezni, valamint hatékonyabb parkolás-ellenőrzési rendszert kell bevezetni, amely bevételnövekedést és költségcsökkentést eredményez.