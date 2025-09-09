Elviselhetetlen szomszéd miatt kapott petíciót a képviselő

Pécs Ispitaalja városrészének képviselője a nem mindennapi esetet ismertető Facebook-bejegyezését azzal indította, hogy vannak a társadalmi együttélésnek olyan esetei, amelyeket a törvény nem tud szabályozni, mégis - mint fogalmazott - „kezdenünk kell velük valamit – például, ha az egyik problémás szomszéd zavaros módon viselkedik" - tette hozzá Barkóczi Csaba képviselő.

A problémás szomszéd ügy egyik bejelentőjét a téma érzékenységére tekintettel kitakarta a fényképről a képviselő. Fotó: Barkóczi Csaba FB-oldala.

A képviselő egyúttal rögzítette: természetesen nem törvénysértés, ha valaki áll a kerítésnél, a saját házához tartozó telken és összefüggéstelenül, trágárságokat ismételgetve, önmagával hangosan diskurál. Ahogy - folytatta - nem tiltja törvény azt sem, hogy valaki látványosan jegyzetelje a szomszédjaihoz érkező vendégek autóinak rendszámát. Még az sem tilos, hogy valaki a nyári kánikulában nagykabátba öltözve tébláboljon a szomszédjának utcai kerítése előtt, ezzel akarva-akaratlanul ijesztgetve a szomszédban lakó gyerekeket - folytatta.

Barkóczi Csaba szavai szerint attól, hogy a törvény mindezeket nem tiltja, ez a fajta viselkedés meglehetősen szokatlan, ezért - mutatott rá - "megértem a Madách Imre utca és a Hargita utca azon lakóit, akik kép- és hangfelvételek bemutatása mellett, egy petícióval fordultak hozzám az egyik szomszédjuk viselkedésének elviselhetetlensége miatt".

Intézkedett a problémás szomszéd miatt

A jogi eszközök ugyan korlátozottak, de arra kértem Pécs jegyzőjét, hogy hivatalból indítsa el az illető mentális egészségügyi vizsgálatának lefolytatására irányuló eljárást, valamint hatósági (köztisztasági) ellenőrzést kezdeményeztem a szóban forgó személy udvarában felhalmozott szemét miatt - írta Facebook-oldalán a képviselő.