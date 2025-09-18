Veszélyben a PTE diákjai − erre figyelmeztet az egyetem!

Adathalász emailek érkeznek meg a napokban a Pécsi Tudományegyetem (PTE) diákjainak postaládájába − figyelmeztette a hallgatókat a pécsi egyetem biztonsági részlege.

Forrás: Olvasói fotó

Egyetemi adathalászok támadnak a PTE hallgatóira

A Pécsi Tudományegyetem Információ Biztonsági Szakterületének tájékoztatta emailben a diákokat az adathalász aktivitásról.

A levél szerint augusztus 26. óta több felhasználó is kapott gyanús emailt, amely több címről is érkezhet, amelyek valósnak tűnnek, mert a pte.hu végződéssel rendelkeznek. Ez roppant nehézzé teszi a védekezést, ugyanis míg más esetben alapból gyanús a feladó email címe, úgy ennél a csalási formánál nehezebb felismerni, hogy átverésről van szó.

Csaló linkre kattintottam, mi a teendő? A jelszóváltoztatás ajánlott

Az üzenetben arra próbálják rávenni a diákokat, hogy kattintsanak egy linkre, ami egy SharePoint vagy Microsoft 365 oldalra irányít, megnyitáskor pedig belépésre ösztönzi a felhasználókat.

Nem kell megijedni, ha kattintottunk, a lényeg, hogy a bejelentkezést ne tegyük meg!

Amennyiben azonban mégis kattintott valaki, az haladéktalanul jelezze az egyetem ügyfélszolgálatának, valamint haladéktalanul változtassa meg a jelszavát.

Nem ez az első eset, hogy adathalászok támadnak az egyetemen

Január 10-én a csalók a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nevében küldtek emaileket. Ezt követően sikerült szintet is lépnie az internetes tolvajoknak, hiszen egy klinikai dolgozó nevében is elkezdtek leveleket kiküldeni. A trükk ott is hasonló elven működött: az üzenetben található linken egy felhasználónév és egy jelszó megadására szerették volna rávenni a célszemélyeket.