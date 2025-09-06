Az életért fut Pécs - rákbeteg gyermekek gyógyítását támogatja az egyetemi rendezvény

A rákbeteg gyermekek gyógyításának támogatására, a korábbi évek hagyományainak megfelelően idén is jótékonysági futást szervez a Pécsi Tudományegyetem – szeptember 13-án a Széchenyi térről rajtol a „Fuss a rákgyógyításért!” mezőnye, a rendezvény ismét a sportot és az összefogást állítja fókuszba.

Rákbeteg gyerekek gyógyításának támogatása a Pécsi Tudományegyem jótékonyági futásának a célja.

Minden megtett kilométerrel a rákbeteg gyermekek gyógyítását támogatják a résztvevők

Minden megtett méterrel a rákbeteg gyerekek gyógyítását támogatják a jótékonysági futás résztvevői. Idén új köntösbe öltöztették a rendezvényt: a futás előtt a PTE Kék Zóna Egészségnap várja a kicsiket és nagyokat egyaránt, amelynek részeként színes programok, bemutatók és interaktív standok mutatják be játékos formában a sport, a megelőzés, a biztonság, az egészséges életmód fontosságát. Szűrések, tanácsadások is elérhetők lesznek a rendezvény részeként.

A belváros szeptember 13-án nemcsak a futás ünnepe lesz, hanem egészségnappá válik, amelynek keretében a sport, a közösség és a segítő szándék találkozik - hangsúlyozza a rendezvényt szervező Pécsi Tudományegyetem.

A programterv szerint a Kék Zóna Egészségnap 9 órakor veszi kezdetét, majd 10.30-kor tartják az ünnepélyes megnyitót, amelyet közös bemelegítés követ, majd 11 órakor indul a jótékonysági futás a Széchenyi tér – Irgalmasok u. – Citrom u. – Jókai tér – Ferencesek u. – Szent István tér – Janus P. u. – Mária u. – Flórián tér – Nagy Flórián u. – Király u. – Széchenyi tér útvonalon. A futással befolyt támogatási összegek teljes egészében az Eurakvilo Gyermekonkológiai és Gyermekhospice Közalapítványt segítik.