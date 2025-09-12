Régóta húzódó, rejtélyes ügy oldódott meg Misleny határában

Mint közösségi oldalukon felidézték, az önkormányzatnak többen jelezték, hogy az elkerülő út mentén hosszú ideje két roncsautó állt, ami zavarta a környék lakóit és a közlekedőket is.

A terület a pécsi közterület-felügyelethez tartozik, ezért az önkormányzatnak nem volt lehetősége közvetlenül intézkedni - közölték, hozzátéve, hogy jelezték számukra a problémát és elindítottuk az egyeztetést és a kozármislenyi és a pécsi közterület-felügyelet, valamint a mezőőr összefogásával sikerült elszállítani a roncsautókat.

Az autókat a pécsi közterület-felügyelet telephelyére szállították. A szállítást egy helyi vállalkozás, a Petrol Circus Karosszéria Műhely önkéntes felajánlásból végezte, amelynek munkájáért a kozármislenyi önkormányzat köszönetet mondott a bejegyzésben.