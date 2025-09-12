szeptember 12., péntek

Mária névnap

23°
+24
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zavaró roncsok

1 órája

Régóta húzódó, rejtélyes ügy oldódott meg Misleny határában

Címkék#probléma#út#roncsautó#felügyelet#mezőőr#munka

A kozármislenyi önkormányzat tájékoztatása szerint megoldódott egy régóta húzódó ügy a kisváros határában.

Bama.hu
Régóta húzódó, rejtélyes ügy oldódott meg Misleny határában

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: SKT Studio

Mint közösségi oldalukon felidézték, az önkormányzatnak többen jelezték, hogy az elkerülő út mentén hosszú ideje két roncsautó állt, ami zavarta a környék lakóit és a közlekedőket is.

 

A terület a pécsi közterület-felügyelethez tartozik, ezért az önkormányzatnak nem volt lehetősége közvetlenül intézkedni - közölték, hozzátéve, hogy jelezték számukra a problémát és elindítottuk az egyeztetést és a kozármislenyi és a pécsi közterület-felügyelet, valamint a mezőőr összefogásával sikerült elszállítani a roncsautókat.

Az autókat a pécsi közterület-felügyelet telephelyére szállították.  A szállítást egy helyi vállalkozás, a Petrol Circus Karosszéria Műhely önkéntes felajánlásból végezte, amelynek munkájáért a kozármislenyi önkormányzat köszönetet mondott a bejegyzésben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu