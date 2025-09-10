Keresik a táska tulajdonosát
1 órája
Remek gesztus a pécsi gyorsétteremtől − elhagyott bevásárlás keresi gazdáját!
Vásároltál kefirt, rizst, csirkemellet és fokhagymát, de nincs meg? Lehet, hogy téged keresnek.
Elhagyta a bevásárlását valaki Pécsen, keresik a termékek gazdáját.
Forrás: Facebook/Maci Lángosozó - Pécs
Nemes célból posztolt Facebook-oldalán a Maci Lángosozó. A közkedvelt pécsi gyorsétterem bejegyzése szerint valaki náluk felejtette a keddi, Lidl-ben megejtett bevásárlását, amelynek keresik gazdáját. A termékeket a hűtőbe tették, hogy nehogy megromoljanak.
