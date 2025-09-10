szeptember 10., szerda

Keresik a táska tulajdonosát

1 órája

Remek gesztus a pécsi gyorsétteremtől − elhagyott bevásárlás keresi gazdáját!

Címkék#Maci Lángosozó#gyorsétterem#fokhagyma

Vásároltál kefirt, rizst, csirkemellet és fokhagymát, de nincs meg? Lehet, hogy téged keresnek.

Bama.hu
Remek gesztus a pécsi gyorsétteremtől − elhagyott bevásárlás keresi gazdáját!

Elhagyta a bevásárlását valaki Pécsen, keresik a termékek gazdáját.

Forrás: Facebook/Maci Lángosozó - Pécs

Nemes célból posztolt Facebook-oldalán a Maci Lángosozó. A közkedvelt pécsi gyorsétterem bejegyzése szerint valaki náluk felejtette a keddi, Lidl-ben megejtett bevásárlását, amelynek keresik gazdáját. A termékeket a hűtőbe tették, hogy nehogy megromoljanak. 

 

