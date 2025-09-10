Remek gesztus a pécsi gyorsétteremtől − elhagyott bevásárlás keresi gazdáját!

Nemes célból posztolt Facebook-oldalán a Maci Lángosozó. A közkedvelt pécsi gyorsétterem bejegyzése szerint valaki náluk felejtette a keddi, Lidl-ben megejtett bevásárlását, amelynek keresik gazdáját. A termékeket a hűtőbe tették, hogy nehogy megromoljanak.