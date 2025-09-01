Remek móka volt – így zajlott a nyárbúcsúztató (FOTÓK)

Kihasználták az utolsó nyári hétvégét Kacsótán, ahol a község apraja-nagyja összegyűlt, hogy elbúcsúztassák a nyarat. A jó hangulatú rendezvényen volt habparti, pizzázás, közös sütögetés és rengeteg nevetés. A település Facebook-oldalán remek fotókat is megosztottak a rendezvényről.