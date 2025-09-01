szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

27°
+26
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kezdődik az iskola

45 perce

Remek móka volt – így zajlott a nyárbúcsúztató (FOTÓK)

Címkék#habparti#község#rendezvény

Jó hangulatú rendezvénnyel zárták a nyarat Kacsótán.

Tóth Dávid
Remek móka volt – így zajlott a nyárbúcsúztató (FOTÓK)

Forrás: Facebook/Kacsóta Község

Kihasználták az utolsó nyári hétvégét Kacsótán, ahol a község apraja-nagyja összegyűlt, hogy elbúcsúztassák a nyarat. A jó hangulatú rendezvényen volt habparti, pizzázás, közös sütögetés és rengeteg nevetés. A település Facebook-oldalán remek fotókat is megosztottak a rendezvényről. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu