Ennyi volt

1 órája

Rendkívüli: betiltotta a rendőrség a Pécs Pride-ot

A gyülekezési jog szigorítására és az Alaptörvény 15. módosítására hivatkozva a rendőrség betiltotta a Pécs Pride-ot. A szervezők bejelentették: nem fogják hagyni, hogy „elhallgattassák őket”, elmondásuk szerint az eredeti időpontban megtartják az eseményt.

Bama.hu

A rendőrség betiltotta a Pécs Pride-ot a gyülekezési jog márciusi szigorítására és az Alaptörvény 15. módosítására hivatkozva. A pécsi rendőrkapitányság határozata szerint nem volt más lehetőség, mert törvény írja elő, hogy csak olyan gyűlés tartható Magyarországon, amely „tekintettel van a gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődésére”, nem népszerűsíti vagy jeleníti meg a homoszexualitást.

A döntésre a Pride szervezői is reagáltak közösségi oldalukon. Közölték, hogy a döntés súlyos csapás, nem csak az LMBTQ-közösségnek, hanem mindenkinek, „aki hisz az emberi jogokban, a szólásszabadságban és a békés gyülekezés jogában”. Megígérték, hogy megtartják a Pécs Pride-ot, ráadásul az eredeti időpontban.

Nem fogadjuk el, hogy elhallgattassanak minket. Nem hagyjuk, hogy megfélemlítsenek. Nem engedjük, hogy jogainkat lábbal tiporják – áll a bejegyzésben.

Pécs az egyetlen vidéki város, ahol melegjogi felvonulást rendeznek évente, az idei lenne immár az ötödik.

 

 

