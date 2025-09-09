2 órája
Rendkívüli lehetőség a baranyai településen - érdemes időben érkezni
Remek programlehetőség kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Illusztráció.
Forrás: MW
Szeptember 13-án, szombaton 19 órától különleges szórakoztató programmal várják a gyerekeket és felnőtteket a Szolgáltatóházban, Hetvehelyen. A településen első alkalommal vendégszerepel a Szuper Karnevál produkció, amely egy vidám, zenés, interaktív előadást hoz el az egész család számára.
Az 50 perces műsorban többek között:
- életnagyságú mesefigurák,
- egzotikus élő állatok,
- bohóc-, bűvész- és zsonglőrszámok,
- buborék show, valamint
- interaktív játékok és vetélkedők várják a közönséget.
A program különlegessége a Jégvarázs fotósarok, ahol ingyenes fotózásra lesz lehetőség Olaffal. Emellett tombolasorsolás is lesz, 500 forintos tombolajegyekkel és értékes nyereményekkel.
Belépő: 2000 Ft/fő (1 éves kortól), a jegyek a helyszínen vásárolhatók meg a műsor kezdete előtt fél órával.
Helyfoglalás érkezési sorrendben történik, ezért a szervezők kérik a nézőket, hogy érkezzenek időben, mivel a Szolgáltatóház befogadóképessége korlátozott.
Kapu Tibor, a legújabb magyar űrhajós Pécsen járt – beavatott a kulisszatitkokba! – (GALÉRIA+VIDEÓ)