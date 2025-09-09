Rendkívüli lehetőség a baranyai településen - érdemes időben érkezni

Szeptember 13-án, szombaton 19 órától különleges szórakoztató programmal várják a gyerekeket és felnőtteket a Szolgáltatóházban, Hetvehelyen. A településen első alkalommal vendégszerepel a Szuper Karnevál produkció, amely egy vidám, zenés, interaktív előadást hoz el az egész család számára.

Az 50 perces műsorban többek között:

életnagyságú mesefigurák,

egzotikus élő állatok,

bohóc-, bűvész- és zsonglőrszámok,

buborék show, valamint

interaktív játékok és vetélkedők várják a közönséget.

A program különlegessége a Jégvarázs fotósarok, ahol ingyenes fotózásra lesz lehetőség Olaffal. Emellett tombolasorsolás is lesz, 500 forintos tombolajegyekkel és értékes nyereményekkel.

Belépő: 2000 Ft/fő (1 éves kortól), a jegyek a helyszínen vásárolhatók meg a műsor kezdete előtt fél órával.

Helyfoglalás érkezési sorrendben történik, ezért a szervezők kérik a nézőket, hogy érkezzenek időben, mivel a Szolgáltatóház befogadóképessége korlátozott.