Rengetegen maradhatnak áram nélkül Pécsen – itt vannak a részletek!

Az E.ON tájékoztatása szerint több pécsi városrészben is tervezett áramszünetre kell számítani szeptemberben.

Bama.hu
Rengetegen maradhatnak áram nélkül Pécsen – itt vannak a részletek!

Illusztráció

Fotó: Csapó Balázs

A karbantartási munkák miatt az alábbi időpontokban és helyszíneken szünetel az áramszolgáltatás:

Szeptember 15. (hétfő) – 08:00–14:00

Tildy Zoltán utca 21–39.

Szabó Ervin tér 2.

Szabó Ervin tér 3–33.

Szeptember 22–23. (hétfő és kedd) – 08:00–16:00

Deák Ferenc utca 106/4., 138., HRSZ:106/5, HRSZ:42003/30

Panoráma utca 69.

Deák Ferenc utca 74–142.

Deák Ferenc utca 29–65.

Szeptember 25. (csütörtök) – 08:00–15:00

Fésűs utca HRSZ: 19916/67

Boros István utca 2–8.

Boros István utca 1–7.

Malomi út 3–23.

Fésűs utca 2–10.

A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy időben készüljenek fel az áramszünetekre, különösen azok, akik elektromos berendezésekre, hűtőszekrényekre vagy otthonról végzett munkára támaszkodnak.

 

