Rengetegen maradhatnak áram nélkül Pécsen – itt vannak a részletek!
Az E.ON tájékoztatása szerint több pécsi városrészben is tervezett áramszünetre kell számítani szeptemberben.
Illusztráció
Fotó: Csapó Balázs
A karbantartási munkák miatt az alábbi időpontokban és helyszíneken szünetel az áramszolgáltatás:
Szeptember 15. (hétfő) – 08:00–14:00
Tildy Zoltán utca 21–39.
Szabó Ervin tér 2.
Szabó Ervin tér 3–33.
Szeptember 22–23. (hétfő és kedd) – 08:00–16:00
Deák Ferenc utca 106/4., 138., HRSZ:106/5, HRSZ:42003/30
Panoráma utca 69.
Deák Ferenc utca 74–142.
Deák Ferenc utca 29–65.
Szeptember 25. (csütörtök) – 08:00–15:00
Fésűs utca HRSZ: 19916/67
Boros István utca 2–8.
Boros István utca 1–7.
Malomi út 3–23.
Fésűs utca 2–10.
A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy időben készüljenek fel az áramszünetekre, különösen azok, akik elektromos berendezésekre, hűtőszekrényekre vagy otthonról végzett munkára támaszkodnak.