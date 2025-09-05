Durván megugrott az elektromos rolleres balesetek száma Pécsen

Az elmúlt nyári időszakban jelentősen megnőtt az elektromos rollerek okozta gyermekbalesetek száma – hívta fel a figyelmet dr. Józsa Gergő, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikájának gyermektraumatológus docense, a Magyar Gyermektraumatológus Társaság főtitkára. Rolleres balesetekben nagyon durva sérüléseket lehet szerezni.

Pont az ilyenek miatt van rengeteg rolleres baleset

Fotó: Bánkúti Sándor / Forrás: MW

Rengeteg a rolleres baleset

– A nyári szünetben, június 20-a és augusztus vége között 50–60 gyermeket láttunk el az ambulancián elektromos rollerrel összefüggő sérülésekkel. A könnyebb zúzódásoktól és horzsolásoktól kezdve az enyhe koponyasérüléseken át egészen a végtagtörésekig és súlyos koponyaűri vérzésekig terjedt a sérülések skálája. Sajnos 15 esetben műtéti beavatkozásra volt szükség – ismertette a szakember, aki azt is elmondta, hogy a rolleres balesetek száma nagyon megnőtt.

A legsúlyosabb sérülések között szerepeltek eszméletvesztéssel járó koponyatraumák, intenzív osztályos ellátást igénylő fejsérülések és akár a maradandó károsodást okozó állapotok. Ezek kialakulásában döntő szerepet játszik, hogy a gyermekek nem viselnek bukósisakot.

Három súlyos problémaforrás

Védőfelszerelés hiánya : A bukósisak használata életet menthet, de a tapasztalatok szerint a legtöbb gyermek sisak nélkül közlekedik. Ez életet menthet, a könyökvédők, térdvédők a horzsolásoktól védhetnek meg – törésekkel szemben viszont nem.

: A bukósisak használata életet menthet, de a tapasztalatok szerint a legtöbb gyermek sisak nélkül közlekedik. Ez életet menthet, a könyökvédők, térdvédők a horzsolásoktól védhetnek meg – törésekkel szemben viszont nem. Túlzott sebesség: Az elektromos rollerekkel akár 25–30 km/órás sebesség is elérhető, ami jóval nagyobb energiájú ütközést jelent, mint amit a hagyományos kerékpárbalesetek során észlelünk.

Az elektromos rollerekkel akár 25–30 km/órás sebesség is elérhető, ami jóval nagyobb energiájú ütközést jelent, mint amit a hagyományos kerékpárbalesetek során észlelünk. Nem megfelelő infrastruktúra: A jelenlegi úthálózat sok helyen nincs felkészülve a rollerek biztonságos közlekedésére. A járdák gyalogosforgalomra szolgálnak, így ott a rolleresek veszélyt jelentenek a gyalogosokra, hiszen nem számítanak egy ilyen gyorsan érkező járműre. Az úttesten közlekedve viszont az autósok nincsenek hozzászokva a kis méretű, lassabb járművekhez, ráadásul a kisebb kerekek miatt egy kátyú is súlyos bukást okozhat.

Ha a roller kis kereke egy kátyúba fut, a jármű könnyen felborul, és a gyermek nagy sebességnél súlyos sérülést szenvedhet

– figyelmeztetett dr. Józsa Gergő.

Ugyanakkor megjegyezte, hogy ahol jó minőségű kerékpárutak állnak rendelkezésre, ott biztonságosabban használhatóak a rollerek. „A pécsi egyetem környékén például megfelelő kerékpárutak vannak, ezek sokkal alkalmasabbak a rollerhasználatra, mint a járda vagy az autóút” – tette hozzá.

Megelőzés: a szülők felelőssége is

A legtöbb baleset megelőzhető lenne:

Ne engedjék a szülők a gyermeket elektromos rollerre – serdülők csak megfelelő védőfelszereléssel, egyedül használják! Bukósisak viselése kötelező, a könyök- és a térdvédő használata ugyan nem előzi meg a törések létrejöttét, de csökkenti a horzsolások kialakulásának esélyét. Bicikliút használata javasolt, járdán és forgalmas úton ne közlekedjenek a rollerek.

Javaslat: korhatár és jogosítvány

A Magyar Gyermektraumatológus Társaság és traumatológus személyes véleménye is az, hogy az elektromos rollerek használatát 16 éves korhatárhoz és jogosítvány meglétéhez kellene kötni. A cél, hogy a járművet olyan személy vezesse, aki tisztában van a KRESZ szabályaival és azokat be is tartja.