Egészen október végéig
Rovarok miatt kellett lezárni a népszerű baranyai kilátót
A Mecsekerdő Zrt. tájékoztatása szerint szeptember 29-től – várhatóan október végéig – a Hosszúhetény melletti Kövestető-kilátó felújítási munkálatok miatt ideiglenesen nem látogatható.
Az állami erdészet Facebook-oldalán közölte, hogy a rovarok által károsított elemek cseréje zajlik, a felújítás pedig a kilátó biztonságos használatát szolgálja.
