Egészen október végéig

1 órája

Rovarok miatt kellett lezárni a népszerű baranyai kilátót

Címkék#Mecsekerdő Zrt#Kövestető-kilátó#Hosszúhetény#erdészet

A Mecsekerdő Zrt. tájékoztatása szerint szeptember 29-től – várhatóan október végéig – a Hosszúhetény melletti Kövestető-kilátó felújítási munkálatok miatt ideiglenesen nem látogatható.

Bama.hu
Rovarok miatt kellett lezárni a népszerű baranyai kilátót

Az állami erdészet Facebook-oldalán közölte, hogy a rovarok által károsított elemek cseréje zajlik, a felújítás pedig a kilátó biztonságos használatát szolgálja.

 

 

