szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

27°
+26
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gratulálunk!

50 perce

Így került a villányi étterem a világ legjobb 18 helye közé!

Címkék#bor#Sauska Andrea#harmónia#gasztronómia#borvidék

Különleges nemzetközi elismerésben részesült a villányi étterem: a Michelin Guide a világ 18 legjobb borászati étterme közé választotta. A rangos listán az egyedüli magyarként szereplő Sauska 48 a rusztikus modernitás jegyében képviseli a hazai gasztronómiát.

Jusztin Levente

A Michelin Guide friss összeállításában a világ 18 legizgalmasabb borászati éttermét mutatta be, amelyek egyaránt képviselnek kiemelkedő konyhát és szoros kapcsolatot a borászatokkal. A prominens listán egyedüli magyar szereplőként a villányi Sauska 48 kapott helyet, olyan rangos társaságban, mint a francia, olasz, spanyol, portugál, osztrák vagy éppen kaliforniai borvidékek ikonikus birtokéttermei.

Sauska 48 Michelin Guide
A villányi Sauska 48 a világelitbe került. Forrás: Sauska 48

Sauska Andrea tulajdonos szerint a válogatásban való szereplés különösen értékes, mert ide kizárólag olyan éttermek kerülhetnek be, amelyek egy borászat közvetlen részeként működnek, és amelyek korábban már Michelin-ajánlást vagy csillagot kaptak. 

Nagy öröm számunkra ez az elismerés, mert elképesztően erős világmezőnyben mérettünk meg – fogalmazott.

Rusztikus modernitás – káposztás tésztával is lehet nagyot alkotni!

A Sauska 48 esetében a Michelin nemcsak a bor és a gasztronómia harmóniáját emelte ki, hanem a rusztikus modernitás stílusát is, amely egyszerre épít a magyar házikonyha hagyományaira és nyitott az innovációra. 

Fontos törekvésünk volt, hogy a baranyai és sváb konyha értékeit közvetítsük, így a magyar vendégek számára minden ismerős, szerethető legyen a tányéron. Ugyanakkor kötelességünk meglepni a vendégeket új harmóniákkal – erről gondoskodik Bicsár Attila séf és fiatal, kreatív csapata – hangsúlyozta Sauska Andrea.

Nem véletlen, hogy a Michelin tesztelői a káposztás tésztát emelték ki, hiszen ez a fogás jól mutatja, miként lehet a legegyszerűbb klasszikusokat magas színvonalon, mégis szívhez szóló módon újragondolni. Az étlap ugyanakkor olyan tradicionális ételeket is tartalmaz, mint a gombapörkölt vagy a túrógombóc, amelyek mellé a borászat saját villányi és tokaji tételei kínálnak páratlan kíséretet – a pezsgőtől egészen az aszúig.

A Sauska 48 elismerése egész Magyarország számára fontos

A tulajdonos kiemelte: az étterem és a borászat szoros együttműködése meghatározza a vendégélményt. A borászok és a séfek állandó párbeszédben alakítják ki az étel-bor párosításokat, a borvacsorákat, sőt, magában a konyhában is számos módon használnak borokat.

Rusztikus modernitás jellemzi az éttermet – hagyományőrző és újító. Forrás: Sauska 48

Az elismerés nemcsak a Sauska 48, hanem Villány és az egész magyar gasztronómia számára is fontos mérföldkő. 

Csak remélni tudjuk, hogy a borvidék híre sokakhoz eljut, hiszen a Michelin online felületeit milliók követik. Villánynak közvetlenül is nagy szüksége van a sikerre, mert hatalmas a verseny a vörösboros borvidékek között – mondta Sauska Andrea.

A jövőre nézve a cél változatlan: a magyar és sváb gasztronómia értékeinek méltó képviselete, a hazai és nemzetközi vendégek inspiráló fogadása, valamint a helyi ízek modern, kreatív bemutatása. A Sauska 48 számára tehát a Michelin-lista nem a csúcs, hanem egy újabb állomás a folyamatos fejlődés útján.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu