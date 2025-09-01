Így került a villányi étterem a világ legjobb 18 helye közé!

A Michelin Guide friss összeállításában a világ 18 legizgalmasabb borászati éttermét mutatta be, amelyek egyaránt képviselnek kiemelkedő konyhát és szoros kapcsolatot a borászatokkal. A prominens listán egyedüli magyar szereplőként a villányi Sauska 48 kapott helyet, olyan rangos társaságban, mint a francia, olasz, spanyol, portugál, osztrák vagy éppen kaliforniai borvidékek ikonikus birtokéttermei.

A villányi Sauska 48 a világelitbe került. Forrás: Sauska 48

Sauska Andrea tulajdonos szerint a válogatásban való szereplés különösen értékes, mert ide kizárólag olyan éttermek kerülhetnek be, amelyek egy borászat közvetlen részeként működnek, és amelyek korábban már Michelin-ajánlást vagy csillagot kaptak.

Nagy öröm számunkra ez az elismerés, mert elképesztően erős világmezőnyben mérettünk meg – fogalmazott.

Rusztikus modernitás – káposztás tésztával is lehet nagyot alkotni!

A Sauska 48 esetében a Michelin nemcsak a bor és a gasztronómia harmóniáját emelte ki, hanem a rusztikus modernitás stílusát is, amely egyszerre épít a magyar házikonyha hagyományaira és nyitott az innovációra.

Fontos törekvésünk volt, hogy a baranyai és sváb konyha értékeit közvetítsük, így a magyar vendégek számára minden ismerős, szerethető legyen a tányéron. Ugyanakkor kötelességünk meglepni a vendégeket új harmóniákkal – erről gondoskodik Bicsár Attila séf és fiatal, kreatív csapata – hangsúlyozta Sauska Andrea.

Nem véletlen, hogy a Michelin tesztelői a káposztás tésztát emelték ki, hiszen ez a fogás jól mutatja, miként lehet a legegyszerűbb klasszikusokat magas színvonalon, mégis szívhez szóló módon újragondolni. Az étlap ugyanakkor olyan tradicionális ételeket is tartalmaz, mint a gombapörkölt vagy a túrógombóc, amelyek mellé a borászat saját villányi és tokaji tételei kínálnak páratlan kíséretet – a pezsgőtől egészen az aszúig.

A Sauska 48 elismerése egész Magyarország számára fontos

A tulajdonos kiemelte: az étterem és a borászat szoros együttműködése meghatározza a vendégélményt. A borászok és a séfek állandó párbeszédben alakítják ki az étel-bor párosításokat, a borvacsorákat, sőt, magában a konyhában is számos módon használnak borokat.