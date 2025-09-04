szeptember 4., csütörtök

Sávlezárásokkal kell megküzdenünk az M6-os autópályán

Forrás: MW

Fotó: Monyoródi Levente

Az M6-os autópályán, Budapest felé, Szekszárd térségében aszfaltoznak. A 162-es és a 156-os km között a belső- és a külső sávot lezárták.

Az M60-as autópályán, az M6-os autópálya felé, Szederkény térségében a 10-es és a 6-os km között aszfaltoznak, a belső sávot elkerítették a forgalom elől.

A 6-os főúton

  • burkolatjavítási munkálatokat végeznek Ercsi térségében, ezért a 39-es és a 40-es km között útszűkületre kell számítani.
  • Pécsett, a Zsolnay Vilmos utcai szakaszon, a Mohácsi út és a Hengermalom utca között a csatornahálózatot javítják, felbontották a burkolatot a Szigetvár felé vezető oldalon. Irányonként csak egy sáv járható.

Az 57-es főúton

  • Mohács átkelési szakaszán az 1-es és a 3-as km között átépítik az 56-os főúti csomópontot. Az érintett szakaszt lezárták, a forgalmat mellékutakra terelik.
  • Lánycsók térségében, az 5-ös és a 6-os km között építési munka miatt sávzárásra kell számítani.

     

 

