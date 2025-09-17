Sokkoló élmény Pécsen – ma még beléphetsz a szabadulókamionba

A szabadulókamionban egy szabadulószobát alakítottak ki, amelynek három helyisége úgy van berendezve, mint egy bordélyház, ahol prostitúcióra kényszerített személyek dolgoznak.

Fotó: Csortos Szabolcs

A program célja a figyelemfelkeltés: a szabadulószoba interaktivitását felhasználva ragadja meg a fiatalok figyelmét, hogy egy rövid „játék” során tudatosítsa bennük, milyen veszélyek leselkedhetnek rájuk az emberkereskedelem világában. A résztvevők egy áldozat történetét is megismerhetik, aki személyesen meséli el, hogyan vált kiszolgáltatottá, és mik azok a tényezők, amelyek az áldozattá váláshoz vezettek. A történet mellett a nyomok keresése, a vizuális és hanghatásokkal kísért élmény segíti a mélyebb megértést.

Ma, szeptember 17-én még látható a szabadulókamion Pécsen, a PTE Szalay László Kollégium mögött, a Bacsó Béla utcában.

Az idei program során a szervezők kérdőíves kutatást is végeznek, közel 200 résztvevő bevonásával, hogy mérjék a módszer hatékonyságát.