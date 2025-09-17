szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

16°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos célt szolgál

59 perce

Sokkoló élmény Pécsen – ma még beléphetsz a szabadulókamionba

Címkék#PTE#szabadulókamion#Szalay László Kollégium#emberkereskedelem

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán működő Emberkereskedelem elleni küzdelem kutatócsoport szervezésében, a holland Reshape Alapítvánnyal együttműködve ismét Magyarországra érkezett a szabadulókamion, ami egy interaktív bűnmegelőzési módszer.

Bama.hu

A szabadulókamionban egy szabadulószobát alakítottak ki, amelynek három helyisége úgy van berendezve, mint egy bordélyház, ahol prostitúcióra kényszerített személyek dolgoznak.

Fotó: Csortos Szabolcs

A program célja a figyelemfelkeltés: a szabadulószoba interaktivitását felhasználva ragadja meg a fiatalok figyelmét, hogy egy rövid „játék” során tudatosítsa bennük, milyen veszélyek leselkedhetnek rájuk az emberkereskedelem világában. A résztvevők egy áldozat történetét is megismerhetik, aki személyesen meséli el, hogyan vált kiszolgáltatottá, és mik azok a tényezők, amelyek az áldozattá váláshoz vezettek. A történet mellett a nyomok keresése, a vizuális és hanghatásokkal kísért élmény segíti a mélyebb megértést.

Ma, szeptember 17-én még látható a szabadulókamion Pécsen, a PTE Szalay László Kollégium mögött, a Bacsó Béla utcában.

 Az idei program során a szervezők kérdőíves kutatást is végeznek, közel 200 résztvevő bevonásával, hogy mérjék a módszer hatékonyságát.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu