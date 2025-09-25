szeptember 25., csütörtök

Lesz itt minden, amire vágyunk

36 perce

Sörivó verseny, LaciBetyár és TajtiBoy – hatalmas mulatságra készülhetünk

Bírod az italt? Most bebizonyíthatod, emellett pedig remek programokon vehetsz részt.

Tóth Dávid
Szeptember 27-én színes programokkal várják az érdeklődőket az I. Szabolcsi Vigadalmon, amelyet a Pécs-Mecsekszabolcs városrészben, a Templom téren rendeznek meg.

Lehet, hogy egy kép erről: 4 ember és , szöveg, amely így szól: „လိ် I. I.Szabolcsi Vigadalom bábok cukorkaágyi Őriás Mr. Piano -a gurulós 13:00 Mazsorett 13:20 Köszöntő 13:30 Hangoló Gyermekszínház zongorista 13:35 T-Dance 15:05 Pécsi Fordan Táncklub sree 15:40 Eurodance Táncszínház 16:15 Megarox társulat 17:30 Unisex 18:40 PTE Brass Band 19:30 Magyar Rózsa 20:15 A jó LaciBetyár 21:30 TajtiBoy 17:15 sörivó verseny CSILLÁMTETKÓ MINIFÁNK KÜRTÖSKALÁCS HORGÁSZAT CÉLLÖVÖLDE KÖRHINTA RÉTES VATTACUKOR POPCORN PALACSINTA CHURROS JÉGKÁSA LÉGGÖMB ÉDESSÉG BAZÁRÁRÚ HAMBURGER HOT-DOG 2025.09.27 Pécs-Mecsekszabolcs Pécs- Mecseksz Templom tér PÓNI SIMOGATÁS TAJTIBOY 3 Tausz Vidámpark ណ្សា PÉCS បងដតព KULTURALI KDZFON" ztatásj PÉCSISÖR SÖR PÉCSI M&I KoBeKo NüwalidiaKapart”

A délután folyamán számos fellépő szórakoztatja a közönséget: mazsorett, gyermekszínház, tánccsoportok, zenekarok és sztárvendégek is színpadra lépnek. A programban többek között látható lesz a Pécsi Fordan Táncklub, a Eurodance Táncszínház, a PTE Brass Band, valamint fellép A jó LaciBetyár és TajtiBoy is.

A rendezvény különlegességei között szerepel a sörivó verseny, a cukorkaágyú, óriásbábok, valamint a „gurulós zongorista”, Mr. Piano produkciója. A gyerekeket ingyenes légvárak, pónisimogatás és a Tausz Vidámpark várja.

A gasztronómiai kínálat is bőséges lesz: kürtőskalács, rétes, palacsinta, churros, jégkása, popcorn, hot-dog és hamburger is szerepel a választékban.

A szervezők mindenkit szeretettel várnak az egész napos családi programra Mecsekszabolcs szívében.

 

