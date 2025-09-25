Sörivó verseny, LaciBetyár és TajtiBoy – hatalmas mulatságra készülhetünk

Szeptember 27-én színes programokkal várják az érdeklődőket az I. Szabolcsi Vigadalmon, amelyet a Pécs-Mecsekszabolcs városrészben, a Templom téren rendeznek meg.

A délután folyamán számos fellépő szórakoztatja a közönséget: mazsorett, gyermekszínház, tánccsoportok, zenekarok és sztárvendégek is színpadra lépnek. A programban többek között látható lesz a Pécsi Fordan Táncklub, a Eurodance Táncszínház, a PTE Brass Band, valamint fellép A jó LaciBetyár és TajtiBoy is.

A rendezvény különlegességei között szerepel a sörivó verseny, a cukorkaágyú, óriásbábok, valamint a „gurulós zongorista”, Mr. Piano produkciója. A gyerekeket ingyenes légvárak, pónisimogatás és a Tausz Vidámpark várja.

A gasztronómiai kínálat is bőséges lesz: kürtőskalács, rétes, palacsinta, churros, jégkása, popcorn, hot-dog és hamburger is szerepel a választékban.

A szervezők mindenkit szeretettel várnak az egész napos családi programra Mecsekszabolcs szívében.