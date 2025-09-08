Sportcsarnok fejlesztésével folytatja a mecseki település

Elkészül a mai kor igényeinek megfelelő színvonalú és energiaellátású új szolgáltatóház Hetvehelyen, amit majd a sportcsarnok fejlesztése követ a település tervei szerint. A Magyar Falu Program keretében új falubuszra pályázik az önkormányzat, míg a Versenyképes Járás Program egy ételszállító jármű beszerzéséhez segítheti a közösséget, amit a közétkeztetés biztosításában tudnak majd maximálisan kihasználni.